Ekonomija

DINAR U BLAGOM PADU: Objavljena kursna lista za 3. decembar 2025.

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 09:31

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4155 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.

Foto: N. Fifić

Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana. Na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,3 odsto i iznosi 100,8378.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,5 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,5 odsto.

