Ekonomija

OPET POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Ovo su nove cene derivata koje će važiti do 9. januara

В. Н.

31. 12. 2025. u 11:37

MAKSIMALNE maloprodajne cene goriva u Srbiji biće od danas do 9. januara niže za dinar, pa će litar evrodizela koštati 193 dinara, a benzina 176 dinara, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

ОПЕТ ПОЈЕФТИНИЛО ГОРИВО У СРБИЈИ: Ово су нове цене деривата које ће важити до 9. јануара

Foto Tanjug

Nove cene goriva se, inače, objavljuju svakog petka.

Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

BONUS VIDEO: PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića