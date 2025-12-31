NAJBOLJA VEST ZA POČETAK NOVE GODINE! TRIJUMF VUČIĆEVE POLITIKE: Nafta kreće kroz JANAF, Srbija može da odahne
Lavovska borba predsednika Srbije Aleksandra Vučić donela je najbolju moguću vest za početak nove godine - Amerikanci su produžili operativnu licencu NIS.
Uskoro kreće redovno snabdevanje preko JANAF-a, a u kratkom roku biće normalizovano i snabdevanje na pumpama NIS.
Sve ono što je Srbiji sankcijama oduzeto sad se vraća u normalu, mada je država bila toliko spremna da je uspela da izdrži puna 83 dana bez kapi nafte, samo iz rezervi.
Ovo je još jedan dokaz da je predsednik Srbije politički virtuoz koji se hvata u koštac na najozbiljnijim problemima i reševa ih na korist naroda i države.
Podsetimo, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović obelodanila je da je NIS dobio operativnu licencu.
Preporučujemo
"TAČNO 500 DANA DO POČETKA EKSPA" Mali: Džeki Čen broji zajedno sa nama (VIDEO)
31. 12. 2025. u 13:00
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)