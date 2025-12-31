Lavovska borba predsednika Srbije Aleksandra Vučić donela je najbolju moguću vest za početak nove godine - Amerikanci su produžili operativnu licencu NIS.

Foto: Profimedia

Uskoro kreće redovno snabdevanje preko JANAF-a, a u kratkom roku biće normalizovano i snabdevanje na pumpama NIS.

Sve ono što je Srbiji sankcijama oduzeto sad se vraća u normalu, mada je država bila toliko spremna da je uspela da izdrži puna 83 dana bez kapi nafte, samo iz rezervi.

Ovo je još jedan dokaz da je predsednik Srbije politički virtuoz koji se hvata u koštac na najozbiljnijim problemima i reševa ih na korist naroda i države.

Podsetimo, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović obelodanila je da je NIS dobio operativnu licencu.