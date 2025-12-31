Ekonomija

"TAČNO 500 DANA DO POČETKA EKSPA" Mali: DŽeki Čen broji zajedno sa nama (VIDEO)

В. Н.

31. 12. 2025. u 13:00

MINISTAR finansija Siniša Mali podsetio je da je do početka Ekspa ostalo još 500 dana.

ТАЧНО 500 ДАНА ДО ПОЧЕТКА ЕКСПА Мали: Џеки Чен броји заједно са нама (ВИДЕО)

OTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Danas je tačno 500 dana do početka Ekspa! Čuveni glumac Džeki Čen, koji je Ekspo brend ambasador, broji zajedno sa nama - objavio je Mali na svom Instagram nalogu. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu