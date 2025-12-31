"TAČNO 500 DANA DO POČETKA EKSPA" Mali: DŽeki Čen broji zajedno sa nama (VIDEO)
MINISTAR finansija Siniša Mali podsetio je da je do početka Ekspa ostalo još 500 dana.
- Danas je tačno 500 dana do početka Ekspa! Čuveni glumac Džeki Čen, koji je Ekspo brend ambasador, broji zajedno sa nama - objavio je Mali na svom Instagram nalogu.
