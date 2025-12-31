BREDA ISKORISTILA SITUACIJU: Holanđani potpisali zvezdu Gane

Fudbaler iz Gane Andre Aju potpisao je danas za Bredu kao slobodan agent, saopštio je holandski klub.

FOTO: A. Ilić

Kako je saopšteno iz Brede, Aju (36) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do kraja sezone, koji će se automatski produžiti do juna 2027. ukoliko bude obezbeđen opstanak u holandskoj eliti.

Breda je trenutno poslednja na tabeli sa samo 13 bodova posle 17 kola i predstoji joj grčevita borba za opstanak.

Aju je bio bez kluba od juna, kad mu je istekao ugovor sa čelnicima francuskog Avra. U prebogatoj karijeri je, između ostalih klubova, bio član Notingem Foresta, Fenerbahčea, Vest Hema i Olimpika iz Marseja.

