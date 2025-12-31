BREDA ISKORISTILA SITUACIJU: Holanđani potpisali zvezdu Gane
Fudbaler iz Gane Andre Aju potpisao je danas za Bredu kao slobodan agent, saopštio je holandski klub.
Kako je saopšteno iz Brede, Aju (36) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do kraja sezone, koji će se automatski produžiti do juna 2027. ukoliko bude obezbeđen opstanak u holandskoj eliti.
Breda je trenutno poslednja na tabeli sa samo 13 bodova posle 17 kola i predstoji joj grčevita borba za opstanak.
Aju je bio bez kluba od juna, kad mu je istekao ugovor sa čelnicima francuskog Avra. U prebogatoj karijeri je, između ostalih klubova, bio član Notingem Foresta, Fenerbahčea, Vest Hema i Olimpika iz Marseja.
