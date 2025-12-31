VELIKA ČISTKA U EVROPI, SLEDE OTKAZI: Jednom sektoru preti gubitak više od 200.000 radnih mesta u narednih pet godina
Evropski bankarski sektor suočava se sa gubitkom više od 200.000 radnih mesta u narednih pet godina, procenjuju analitičari, piše Financial Times.
Glavni razlozi su sve veće usvajanje veštačke inteligencije i zatvaranje filijala, što tera banke da žure da obezbede štednju i prebace veći deo svog poslovanja na internet.
Prema prognozi Morgan Stenlija, industrija bi mogla smanjiti svoju radnu snagu za 10 procenata do 2030. godine.
S obzirom na to da 35 analiziranih banaka zajedno zapošljava oko 2,12 miliona ljudi, to bi značilo otpuštanje oko 212.000 radnika.
