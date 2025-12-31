SNAŽAN ZEMLJOTRES REGISTROVAN U KOMŠILUKU: Evo gde se najviše treslo
Zemljotres magnitude 3,8 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je danas u sredu, 31. decembra 2025. godine u 19,48 časova, na području Rumunije, istočno od Brašova.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.5763 i dužine 26.4251.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 140 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
