"BOMBA": Đerar Pike se vraća profesionalnom fudbalu nakon tri godine penzije!

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.