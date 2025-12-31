Fudbal

"BOMBA": Đerar Pike se vraća profesionalnom fudbalu nakon tri godine penzije!

Filip Milošević

31. 12. 2025. u 15:11

Karijeru je Đerar Pike završio krajem 2022. godine, međutim tri godine kasnije, odlučio je da se vrati profesionalnom fudbalu.

БОМБА: Ђерар Пике се враћа професионалном фудбалу након три године пензије!

FOTO: Tanjug/AP

Nekadašnji stub odbrane Barselone i španske reprezentacije, potpisao je za FK Andoru, klub čiji je vlasnik od 2018. godine.

Prema navodima katalonskih medija, Pike bi mogao da debituje već 4. januara 2026. godine, na gostovanju protiv AD Seute u 20. kolu drugoligaškog takmičenja.

Bivši španski reprezentativac upisao je 102 nastupa i postigao pet golova u dresu „crvene furije“, dok je u Barseloni ostavio neizbrisiv trag.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DELFINI SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu
Ostali sportovi

0 0

"DELFINI" SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu

PRVI put, 2006. na Tašmajdanu ispisali su istoriju srpskog sporta, drugi put, 2016. u "Beogradskoj areni" impresionirali su svet. Treći čin biće najizazovniji - organizatori da nadmaše sebe, vaterpolisti da stanu rame uz rame fantastičnim generacijama. Neki su se dva puta radovali u srpskoj prestonici, neki imaju priliku da to ponove, a neki da osete čar igranja u krcatoj "Areni".

31. 12. 2025. u 22:45

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.

31. 12. 2025. u 22:20

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića