"BOMBA": Đerar Pike se vraća profesionalnom fudbalu nakon tri godine penzije!
Karijeru je Đerar Pike završio krajem 2022. godine, međutim tri godine kasnije, odlučio je da se vrati profesionalnom fudbalu.
Nekadašnji stub odbrane Barselone i španske reprezentacije, potpisao je za FK Andoru, klub čiji je vlasnik od 2018. godine.
Prema navodima katalonskih medija, Pike bi mogao da debituje već 4. januara 2026. godine, na gostovanju protiv AD Seute u 20. kolu drugoligaškog takmičenja.
Bivši španski reprezentativac upisao je 102 nastupa i postigao pet golova u dresu „crvene furije“, dok je u Barseloni ostavio neizbrisiv trag.
