"DENVER BEZ JOKIĆA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI": Prvi meč u sezoni bez Nikole, evo gde možete da ga gledate

KOŠARKAŠI Denvera biće bez Nikole Jokića mesec dana, a noćas će Nagetsi odigrati prvi meč bez najboljeg košarkaša sveta.

FOTO: Tanjug/AP

Prvi od 17 susreta bez Srbina igraće Denver protiv Toronto Reptorsa koje sa klupe predvodi Darko Rajaković.

Utakmica između Denvera i Toronta na programu je u novogodišnjoj noći, odnosno, u večeri između 31. decembra i 1. januara s početkom od 01.30.

Direktan prenos ovog meča je na Arena sport 1 Premium kanalu.

Podsetimo, Nikola Jokić je doživeo hiperekstenziju levog kolena, kada ga je povredio njegov saigrač. U prvi mah je delovalo izuzetno bolno, neprijatno, ali na sreću je izbegao ozbiljniju nesreću i povredu, te nešto dužu pauzu.

Treba napomenuti da je Denver i bez Erona Gordona, Kristijana Brauna, Kameruna Džonsa, Tamara Bejtsa i Džulijan Stroter.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA