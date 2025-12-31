"DENVER BEZ JOKIĆA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI": Prvi meč u sezoni bez Nikole, evo gde možete da ga gledate
KOŠARKAŠI Denvera biće bez Nikole Jokića mesec dana, a noćas će Nagetsi odigrati prvi meč bez najboljeg košarkaša sveta.
Prvi od 17 susreta bez Srbina igraće Denver protiv Toronto Reptorsa koje sa klupe predvodi Darko Rajaković.
Utakmica između Denvera i Toronta na programu je u novogodišnjoj noći, odnosno, u večeri između 31. decembra i 1. januara s početkom od 01.30.
Direktan prenos ovog meča je na Arena sport 1 Premium kanalu.
Podsetimo, Nikola Jokić je doživeo hiperekstenziju levog kolena, kada ga je povredio njegov saigrač. U prvi mah je delovalo izuzetno bolno, neprijatno, ali na sreću je izbegao ozbiljniju nesreću i povredu, te nešto dužu pauzu.
Treba napomenuti da je Denver i bez Erona Gordona, Kristijana Brauna, Kameruna Džonsa, Tamara Bejtsa i Džulijan Stroter.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
IZNENAĐENjE PRED NOVU GODINU: Crvena zvezda ostala bez trenera
31. 12. 2025. u 18:06
NBA LIGA MENjA PRAVILA ZBOG JOKIĆA? Zvezda NBA lige podigla glas zbog Nikole!
31. 12. 2025. u 17:24
TUGA U SVETU SPORTA! Preminuo Miroslav Zeman
31. 12. 2025. u 16:29
KOMPLIKUJE SE: Partizan stopirao odlazak Tajrika Džonsa, a ovo je razlog
31. 12. 2025. u 15:53
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!
31. 12. 2025. u 07:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)