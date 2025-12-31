Košarka

"DENVER BEZ JOKIĆA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI": Prvi meč u sezoni bez Nikole, evo gde možete da ga gledate

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 12. 2025. u 21:12

KOŠARKAŠI Denvera biće bez Nikole Jokića mesec dana, a noćas će Nagetsi odigrati prvi meč bez najboljeg košarkaša sveta.

FOTO: Tanjug/AP

Prvi od 17 susreta bez Srbina igraće Denver protiv Toronto Reptorsa koje sa klupe predvodi Darko Rajaković. 

Utakmica između Denvera i Toronta na programu je u novogodišnjoj noći, odnosno, u večeri između 31. decembra i 1. januara s početkom od 01.30.

Direktan prenos ovog meča je na Arena sport 1 Premium kanalu.

Podsetimo, Nikola Jokić je doživeo hiperekstenziju levog kolena, kada ga je povredio njegov saigrač. U prvi mah je delovalo izuzetno bolno, neprijatno, ali na sreću je izbegao ozbiljniju nesreću i povredu, te nešto dužu pauzu.

Treba napomenuti da je Denver i bez Erona Gordona, Kristijana Brauna, Kameruna Džonsa, Tamara Bejtsa i Džulijan Stroter. 

