IZRAEL PONOVO UDARA NA IRAN? Netanjahu i Tramp razgovarali o mogućem novom napadu Izraela

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu razgovarao je mogužnosti druge serije udara na Iran tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom prilikom svoje posete SAD, prenose mediji.

Kako prenosi Axios, tokom sastanka u Beloj kući, Netanjahu je izneo zabrinutost Izraela zbog iranskog nuklearnog i raketnog programa kao i napora Hezbolaha da obnovi svoj arsenal raketa dugog dometa u Libanu.

Američki zvaničnik rekao je da se tokom sastanka govorilo i o "mogućnosti ponovnog napada na Iran 2026. godine" , samo šest meseci nakon 12-dnevnog rata između saveza SAD-Izrael i Irana.

Tokom rata pogođena je iranska nuklearna infrastruktura i raketni kapaciteti.

- Ako Iran pokuša da obnovi svoj nuklearni program, SAD će ga ponovo uništiti - izjavio je Tramp koji je opisao junske udare kao "ogroman uspeh, prenosi Axios.

Zvaničnik je međutim dodao da, iako Tramp podrži napad ukoliko Iran preduzme "stvarne i proverljive korake ka ponovnom razvoju nukleaernog programa, napetost će biti u dogovoru šta tačno znači ta obnova".

Izrael je poslednjih nedelja ponovo podigao uzbunu usled iranskog razvoja raketa i optužio je Hezbolah za skladištenje novih dalekometnih raketa u Libanu.

Tim povodom, iranski predsednik Masud Pezeškijan upozorio je na "oštu odmazdu na bilo kakvu agresiju", dok je ministar spoljnih poslova Abas Aragči pozvao Trampa na nastavak pregovora "u duhu poštovanja".

Prema rečima američkog zvaničnika, dogovor nije postignut u vremenskom roku za moguću vojnu akciju.

Kanclearija izraelskog premijera odbila je da komentariše, dok je Bela Kuća uputila Axios na javna obraćanja američkog predsednika Donalda Trama.

Podsetimo, tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom ovog leta, američka vojska je napala tri najveće iranske nuklearne fabrike Fordou, Natanz i Isfahan bombama za probijanje bunkera.

Udarima je prethodionapad Izraela na Iran u kojem su ubijeni visoki vojni komandanti i naučnici koji su radili na nuklearnom programu, stambena zgrada i iranska državna televizija.

