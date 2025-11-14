SVE VIŠE PREZADUŽENIH: U Nemačkoj svaki 15. stanovnik ne može da servisira dugove

U NEMAČKOJ je broj prezaduženih građana dostigao 5,67 miliona, što je za oko 111.000 više nego prošle godine, pokazuju danas objavljeni podaci agencije Kreditreform.

Osoba se smatra prezaduženom ako dugovi koje ima premašuju njene realne finansijske mogućnosti i ona više ne može da redovno servisira svoje obaveze, prevashodno zbog nedovoljnih prihoda, prevelikog tereta dugova, dugotrajnih kašnjenja u plaćanju i drugih razloga.

Kreditreform napominje da je posle šest godina pada nivo prezaduženosti u Nemačkoj ponovo porastao i dostigao stopu od 8,16 odsto, pošto su finansijske rezerve domaćinstava, iscrpljene višegodišnjom krizom i rastućim troškovima života, praktično nestale.

Najugroženiji su mladi do 30 godina, najčešće zbog potrošačkih kredita, onajn kupovina i modela "kupi sada, plati kasnije", kao i stariji od 60 godina, koji se sve teže nose sa rastućim troškovima života i skromnim penzijama. Obe grupe, kako navodi Kreditreform, imaju "minimalan manevarski prostor" u slučaju neplaniranih troškova.

Organizacija dodaje da prezaduženost više nije fenomen marginalnih grupa.

Finansijske probleme imaju i građani sa stabilnim ili čak natprosečnim primanjima, ali i sa dugovima koji su nastali zbog održavanja životnog standarda ili odloženog trošenja nakon godina štednje, prenosi Viršaftsvohe.

Kreditreform upozorava da će se trend nastaviti u 2026, kao i da prezaduženost ponovo postaje "centralno društveno pitanje" u Nemačkoj, prvi put nakon dužeg perioda stabilnosti.

Tanjug