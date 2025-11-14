Ekonomija

SVE VIŠE PREZADUŽENIH: U Nemačkoj svaki 15. stanovnik ne može da servisira dugove

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 11. 2025. u 15:45

U NEMAČKOJ je broj prezaduženih građana dostigao 5,67 miliona, što je za oko 111.000 više nego prošle godine, pokazuju danas objavljeni podaci agencije Kreditreform.

Foto: Profimedia

Osoba se smatra prezaduženom ako dugovi koje ima premašuju njene realne finansijske mogućnosti i ona više ne može da redovno servisira svoje obaveze, prevashodno zbog nedovoljnih prihoda, prevelikog tereta dugova, dugotrajnih kašnjenja u plaćanju i drugih razloga.

Kreditreform napominje da je posle šest godina pada nivo prezaduženosti u Nemačkoj ponovo porastao i dostigao stopu od 8,16 odsto, pošto su finansijske rezerve domaćinstava, iscrpljene višegodišnjom krizom i rastućim troškovima života, praktično nestale.

Najugroženiji su mladi do 30 godina, najčešće zbog potrošačkih kredita, onajn kupovina i modela "kupi sada, plati kasnije", kao i stariji od 60 godina, koji se sve teže nose sa rastućim troškovima života i skromnim penzijama. Obe grupe, kako navodi Kreditreform, imaju "minimalan manevarski prostor" u slučaju neplaniranih troškova.

Organizacija dodaje da prezaduženost više nije fenomen marginalnih grupa.

Finansijske probleme imaju i građani sa stabilnim ili čak natprosečnim primanjima, ali i sa dugovima koji su nastali zbog održavanja životnog standarda ili odloženog trošenja nakon godina štednje, prenosi Viršaftsvohe.

Kreditreform upozorava da će se trend nastaviti u 2026, kao i da prezaduženost ponovo postaje "centralno društveno pitanje" u Nemačkoj, prvi put nakon dužeg perioda stabilnosti.

Tanjug

