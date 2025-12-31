NAJGORA FIORENTINA U ISTORIJI: Šta se dešava sa nekadašnjim klubom Dušana Vlahovića?!

Trenutna ekipa Fiorentine ima najgori učinak u istoriji kluba na polovini sezone.

FOTO: Tanjug/AP

Da stvar bude gora po tim iz Toskane, do kraja polusezone preostala su još dva kola, dakle matematički još šest bodova je u igri, ali i ako bi ekipa Paola Vanolija izvukla maksimum iz oba meča, i dalje bi polusezonu završila sa najslabijim učinkom u kompletnoj istoriji kluba.

Fiorentina posle 17 kola ima tek devet bodova i ubedljivo je poslednja na tabeli "Serije A".

Hoće li uspeti do kraja sezone da izbegnu ispadanje iz Lige, videćemo, ali biće izuzetno teško.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“