PO PRVI PUT U ISTORIJI IZRAELA: Netanjahu dodeljuje Trampu najviše priznanje u Mar-a-Lagu (VIDEO)

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjkavio je tokom konferencije za medije na čuvenom imanju Mar-a-Lago, da će dodeliti najviše priznanje države Izrael američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Printskrin

Njih dvojica su se sastala u ponedeljak na Trampovom imanju u Floridi, Mar-a-Lago.

- Predsednik Tramp je prekršio toliko konvencija, na iznenađenje ljudi, a onda shvate: ‘Oh, možda je ipak bio u pravu'. Zato smo odlučili da prekršimo jednu konvenciju, ili da stvorimo novu, i to je da dodelimo Izraelsku nagradu, koju za gotovo 80 godina gotovo nikada nismo dodelili neizraelcu, a ove godine ćemo je dodeliti predsedniku Trampu - rekao je Netanjahu.

Dodao je da je nagrada za Trampov "ogroman doprinos Izraelu i jevrejskom narodu".

- Moram da kažem da ovo odražava preovlađujuće osećanje Izraelaca širom spektra. Oni cene ono što ste učinili da pomognete Izraelu i da pomognete u našoj zajedničkoj borbi protiv terorista i onih koji bi uništili našu civilizaciju - rekao je.

Nagrada koju dobija američki predsednik smatra se najprestižnijim priznanjem Države Izrael - za 2026. godinu, u kategoriji 'Izuzetan doprinos jevrejskom narodu'.

Povodom dodele, Tramp je izjavio da ga je vest iznenadila.

- Netanjahu je premijer u vreme rata, a mi smo, mogu reći kao predsednik u vreme rata, bili na više mesta nego samo u Izrael. Izrael je bio veliki faktor. Mi smo uz vas i nastavićemo da budemo uz vas. Mnogo dobrih stvari se dešava na Bliskom istoku. Imamo mir na Bliskom istoku i pokušaćemo da ga održimo. On (Benjamin Netanjahu) mi je sjajan prijatelj, a ja sam dobar prijatelj njemu, Izraelu. To je moja čast, a nagrada koja mi je dodeljena je zaista iznenađenje i veoma sam zahvalan zbog toga - rekao je Tramp.

Ministar prosvete Izraela, Joav Kiš, obavestio je Trampa putem telefonskog poziva na početku sastanka sa Netanjahuom.

- Po prvi put u istoriji Države Izrael. Izraelska nagrada biće dodeljena predsedniku Trampu! Ovo je istorijska odluka koja izražava priznanje za izvanredan doprinos i trajan uticaj predsednika Trampa na jevrejski narod u Izraelu i širom sveta - napisao je Kiš na društvenim mrežama.

(Vašinton post)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Uskoro opširnije