Svet

PO PRVI PUT U ISTORIJI IZRAELA: Netanjahu dodeljuje Trampu najviše priznanje u Mar-a-Lagu (VIDEO)

В.Н.

31. 12. 2025. u 20:06

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjkavio je tokom konferencije za medije na čuvenom imanju Mar-a-Lago, da će dodeliti najviše priznanje države Izrael američkom predsedniku Donaldu Trampu.

ПО ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ ИЗРАЕЛА: Нетанјаху додељује Трампу највише признање у Мар-а-Лагу (ВИДЕО)

Printskrin

Njih dvojica su se sastala u ponedeljak na Trampovom imanju u Floridi, Mar-a-Lago.

- Predsednik Tramp je prekršio toliko konvencija, na iznenađenje ljudi, a onda shvate: ‘Oh, možda je ipak bio u pravu'. Zato smo odlučili da prekršimo jednu konvenciju, ili da stvorimo novu, i to je da dodelimo Izraelsku nagradu, koju za gotovo 80 godina gotovo nikada nismo dodelili neizraelcu, a ove godine ćemo je dodeliti predsedniku Trampu - rekao je Netanjahu. 

Dodao je da je nagrada za Trampov "ogroman doprinos Izraelu i jevrejskom narodu".

- Moram da kažem da ovo odražava preovlađujuće osećanje Izraelaca širom spektra. Oni cene ono što ste učinili da pomognete Izraelu i da pomognete u našoj zajedničkoj borbi protiv terorista i onih koji bi uništili našu civilizaciju - rekao je. 

Nagrada koju dobija američki predsednik smatra se najprestižnijim priznanjem Države Izrael - za 2026. godinu, u kategoriji 'Izuzetan doprinos jevrejskom narodu'.

Povodom dodele, Tramp je izjavio da ga je vest iznenadila.

- Netanjahu je premijer u vreme rata, a mi smo, mogu reći kao predsednik u vreme rata, bili na više mesta nego samo u Izrael. Izrael je bio veliki faktor. Mi smo uz vas i nastavićemo da budemo uz vas. Mnogo dobrih stvari se dešava na Bliskom istoku. Imamo mir na Bliskom istoku i pokušaćemo da ga održimo. On (Benjamin Netanjahu) mi je sjajan prijatelj, a ja sam dobar prijatelj njemu, Izraelu. To je moja čast, a nagrada koja mi je dodeljena je zaista iznenađenje i veoma sam zahvalan zbog toga - rekao je Tramp.

Ministar prosvete Izraela, Joav Kiš, obavestio je Trampa putem telefonskog poziva na početku sastanka sa Netanjahuom.

- Po prvi put u istoriji Države Izrael. Izraelska nagrada biće dodeljena predsedniku Trampu! Ovo je istorijska odluka koja izražava priznanje za izvanredan doprinos i trajan uticaj predsednika Trampa na jevrejski narod u Izraelu i širom sveta -  napisao je Kiš na društvenim mrežama. 

(Vašinton post)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića