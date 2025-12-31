"ŠTO SE NISU SUPROTSTAVILI?" Šešelj otkrio ko mora u zatvor zbog velike izdaje

SVAKO ko je učestvovao u hapšenju Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Stojana Župljanina morao bi sudski da odgovara i da ide u zatvor, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ja sam zamerao Karadžiću i Mladiću što su dozvolili da budu uhapšeni, ali svako ima svoje razloge. Ja to, čisto ljudski, sve razumem - rekao je Šešelj za Informer TV.

Šešelj je rekao da bi trebalo da odgovaraju i policajci koji su ih hapsili.

- Što se nisu suprotstavili? Nisu smeli? Što se nisu ubili ako nisu smeli da se suprostave? Iz svake prinude i svakog moranja postoji izlaz! Nikome nije pretila smrtna kazna za pomoć Mladiću, Karadžiću i ostalima - rekao je predsednik SRS.