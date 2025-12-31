Košarka

"ŽAO MI JE ŠTO SAM NAPUSTIO ZVEZDU!" Nebojša Čović o odlasku iz kluba, Sferopulosu...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 12. 2025. u 20:03

PREDSEDNIK KS Srbije Nebojša Čović razgovarao je za "Sportski žurnal", gde je otkrio da oseća žal zbog toga što je napustio Crvenu zvezdu.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Čović je za kraj godine dao intervju u kom se osvrnuo i na situaciju u klubu čiju predsedničku fotelju je napustio posle mnogo godina.

- Iskreno mi je žao što sam napustio Zvezdu pre kraja prošle sezone. Gotovo sam sto odsto siguran da bi osvojili i ABA ligu i KLS, i da bi u Evroligi uradili više. Posle kupa smo imali skor 16-10 i delili treće mesto. Nikoga ne krivim, osim možda svoju naivnost u tom trenutku. Ključni razlog odlaska bio je da pomognem srpskoj košarci i zadržim Karija Pešića na mestu selektora - izjavio je Čović.

Dodao je da bi ranije raskinuo saradnju sa Janisom Sferopulosom da je ostao u klubu.

- Ogromna greška je bila produžiti ugovor sa Janisom. To sam pričao i tada, sačekajte da se završi sezona, da vidimo šta je sprovedeno. Ciljevi su bili jasni: kup, titula u Srbiji, ABA liga i plasman od 6. do 8. mesta u Evroligi. Odbranjen je samo kup. Zašto se onda produžava ugovor treneru. Pare ne padaju s neba, barem nama nisu padale - istakao je Čović.

Napomenuo je i da Zvezdi želi finale Evrolige, dok je ipak jako teško doći.

- Jedno su želje, drugo realnost. Zvezdi želim finale Evrolige, ali treba biti realan. Svaka čast državi, pomogla je maksimalno, ali najvažnija stvar koju ne možete lako da kupite je - znanje. Možete imati mnogo para, ali ako nemate znanje, u problemu ste. Kod nas se uspeh i znanje ne praštaju - rekao je Čović.

