"ŽAO MI JE ŠTO SAM NAPUSTIO ZVEZDU!" Nebojša Čović o odlasku iz kluba, Sferopulosu...
PREDSEDNIK KS Srbije Nebojša Čović razgovarao je za "Sportski žurnal", gde je otkrio da oseća žal zbog toga što je napustio Crvenu zvezdu.
Čović je za kraj godine dao intervju u kom se osvrnuo i na situaciju u klubu čiju predsedničku fotelju je napustio posle mnogo godina.
- Iskreno mi je žao što sam napustio Zvezdu pre kraja prošle sezone. Gotovo sam sto odsto siguran da bi osvojili i ABA ligu i KLS, i da bi u Evroligi uradili više. Posle kupa smo imali skor 16-10 i delili treće mesto. Nikoga ne krivim, osim možda svoju naivnost u tom trenutku. Ključni razlog odlaska bio je da pomognem srpskoj košarci i zadržim Karija Pešića na mestu selektora - izjavio je Čović.
Dodao je da bi ranije raskinuo saradnju sa Janisom Sferopulosom da je ostao u klubu.
- Ogromna greška je bila produžiti ugovor sa Janisom. To sam pričao i tada, sačekajte da se završi sezona, da vidimo šta je sprovedeno. Ciljevi su bili jasni: kup, titula u Srbiji, ABA liga i plasman od 6. do 8. mesta u Evroligi. Odbranjen je samo kup. Zašto se onda produžava ugovor treneru. Pare ne padaju s neba, barem nama nisu padale - istakao je Čović.
Napomenuo je i da Zvezdi želi finale Evrolige, dok je ipak jako teško doći.
- Jedno su želje, drugo realnost. Zvezdi želim finale Evrolige, ali treba biti realan. Svaka čast državi, pomogla je maksimalno, ali najvažnija stvar koju ne možete lako da kupite je - znanje. Možete imati mnogo para, ali ako nemate znanje, u problemu ste. Kod nas se uspeh i znanje ne praštaju - rekao je Čović.
