AUTOM PREGAZIO DVE ŽENE, JEDNA PREMINULA NA LICU MESTA: Teška saobraćajna nesreća u Velikoj Moštanici
Jedna žena je poginula, a druga je teško povređena, u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je večeras došlo u Velikoj Moštanici.
Tragedija se dogodila u Ulici Prvog maja u Velikoj Moštanici, oko 19 časova.
Prema prvim informacijama sa terena, putničko vozilo udarilo je dve žene. Od siline udarca, jedna žena je odbačena u kanal pored puta, gde je na licu mesta preminula.
Druga je zadobila teške povrede, opasne po život, uključujući prelom butne kosti, i vozilom Hitne pomoći prevezena je na Vojnomedicinsku akademiju, gde joj se ukazuje pomoć. Njeno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, životno ugroženo.
Kako se prenosi, prema nezvaničnim informacijama, vozilom je upravljao muškarac inicijala N. T.
Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće zasad nisu poznate. Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije, a saobraćaj je bio usporen tokom uviđaja.
(Telegraf)
Preporučujemo
IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Među povređenima i dete
31. 12. 2025. u 13:03
IMA MRTVIH U TEŠKOJ NESREĆI KOD KRAGUJEVCA: Sve hitne službe na licu mesta
31. 12. 2025. u 09:25
VOZ ISKOČIO IZ ŠINA U KENTAKIJU: Došlo do požara i curenja hemikalija
30. 12. 2025. u 22:35
TRAGEDIJA IZBEGNUTA ZA DLAKU! Voz prošao pored podignute rampe na pružnom prelazu
30. 12. 2025. u 21:29
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)