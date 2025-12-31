AUTOM PREGAZIO DVE ŽENE, JEDNA PREMINULA NA LICU MESTA: Teška saobraćajna nesreća u Velikoj Moštanici

Jedna žena je poginula, a druga je teško povređena, u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je večeras došlo u Velikoj Moštanici.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Tragedija se dogodila u Ulici Prvog maja u Velikoj Moštanici, oko 19 časova.

Prema prvim informacijama sa terena, putničko vozilo udarilo je dve žene. Od siline udarca, jedna žena je odbačena u kanal pored puta, gde je na licu mesta preminula.

Druga je zadobila teške povrede, opasne po život, uključujući prelom butne kosti, i vozilom Hitne pomoći prevezena je na Vojnomedicinsku akademiju, gde joj se ukazuje pomoć. Njeno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, životno ugroženo.

Kako se prenosi, prema nezvaničnim informacijama, vozilom je upravljao muškarac inicijala N. T.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće zasad nisu poznate. Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije, a saobraćaj je bio usporen tokom uviđaja.

(Telegraf)