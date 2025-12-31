Nesreće

AUTOM PREGAZIO DVE ŽENE, JEDNA PREMINULA NA LICU MESTA: Teška saobraćajna nesreća u Velikoj Moštanici

В.Н.

31. 12. 2025. u 20:19

Jedna žena je poginula, a druga je teško povređena, u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je večeras došlo u Velikoj Moštanici.

АУТОМ ПРЕГАЗИО ДВЕ ЖЕНЕ, ЈЕДНА ПРЕМИНУЛА НА ЛИЦУ МЕСТА: Тешка саобраћајна несрећа у Великој Моштаници

Foto: M. Anđela/Profimedia

Tragedija se dogodila u Ulici Prvog maja u Velikoj Moštanici, oko 19 časova. 

Prema prvim informacijama sa terena, putničko vozilo udarilo je dve žene. Od siline udarca, jedna žena je odbačena u kanal pored puta, gde je na licu mesta preminula.

Druga je zadobila teške povrede, opasne po život, uključujući prelom butne kosti, i vozilom Hitne pomoći prevezena je na Vojnomedicinsku akademiju, gde joj se ukazuje pomoć. Njeno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, životno ugroženo.

Kako se prenosi, prema nezvaničnim informacijama, vozilom je upravljao muškarac inicijala N. T.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće zasad nisu poznate. Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije, a saobraćaj je bio usporen tokom uviđaja.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAPALI STARCA NA SALAŠU: Uhapšeno više lica kod Bečeja
Zločin

0 0

NAPALI STARCA NA SALAŠU: Uhapšeno više lica kod Bečeja

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, PS Novi Bečej, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, uhapsili su G. K. (2000), A. K. (1998) i E. K. (2004) iz okoline Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojnička krađa.

31. 12. 2025. u 13:07

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića