RASTU I SREBNO I PLATINA: Cene zlata danas porasle za 0,3 odsto na 4.014,59 dolara po unci
CENE zlata danas su porasle za 0,3 odsto na 4.014,59 dolara po unci.
Fjučersi američkog zlata za isporuku u decembru porasli su za 0,7 odsto na 4.025,10 dolara po unci, prenosi Rojters.
Indeks američkog dolara (.DXY) pao je za 0,1 odsto u odnosu na konkurenciju, što je učinilo zlatne poluge po ceni američkog dolara jeftinijim za druge vlasnike valuta.
Američke Federalne rezerve (FED) su 29. oktobra po drugi put ove godine smanjile kamatne stope za 25 baznih poena, ali su oštri komentari predsednika Džeroma Pauela nakon toga doveli do sumnje u verovatnoću daljeg smanjenja stopa u 2025. godini.
Cene srebra porasle su za 0,6 odsto na 48,92 dolara po unci, platina je porasla za 2,3 odsto na 1.604,21 dolara, a paladijum je dobio skoro jedan odsto i dostigao 1.447,08 dolara.
(Tanjug)
