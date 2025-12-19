ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Rusija htela da poremeti usvajanje odluke EU o podršci Ukrajini

Rusija je učinila sve da osujeti odluku lidera EU o finansijskim potrebama Ukrajine, ali u tome nije uspela, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom napomenuo da Poljska ima velike zasluge u pozitivnoj odluci EU, a ukrajinski narod je zahvalan poljskoj državi.

"Odluka koju su doneli evropski lideri je sada najvažnija. Naravno, Rusija je zaista želela da poremeti, otkaže, odloži ovaj sastanak. Evropa je pokazala liderstvo po ovom pitanju, koje je izuzetno važno, zauzevši čvrst i odlučan stav. Hvala vam što nas podržavate i što nastavljate da nas podržavate", rekao je Zelenski, obraćajući se Tusku, prenosi Ukrinform.

Kako je istakao ukrajinski lider, Poljska je uvek bila na strani Ukrajine kada je birala između ispravnih i pogrešnih odluka.

"Želeo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim poljskom narodu na značajnoj podršci koju je pružio Ukrajini od samog početka ovog rata. Računali smo na vašu pomoć i računamo na nju", naglasio je Zelenski.

On je napomenuo da uprkos određenim teškoćama, posebno istorijskom kontekstu bilateralnih odnosa, Ukrajinci i Poljaci moraju da razumeju jedni druge.

"I mi to radimo i razumećemo se još bolje nego što se razumemo u našim današnjim odnosima", naglasio je Zelenski.

Sumirajući svoju posetu Varšavi, predsednik Ukrajine nazvao je veoma važnim susrete sa svojim poljskim kolegom Karolom Navrockim i zvaničnicima poljskog parlamenta. Prema njegovim rečima, "najstrašnije za Rusiju je da se obe zemlje drže zajedno".

"Kada su naše zemlje zajedno, neće moći da nas pobede. Imamo veoma dobre odnose i odluke. Stav koji je Poljska pokazala u kontekstu Ukrajine je izuzetno važan, što samo jača naše prijateljstvo", naglasio je Zelenski.

Nakon razgovora sa Navrockim, Zelenski je rekao da će njegova današnja poseta Poljskoj otvoriti novu stranicu u odnosima dve zemlje.



(Tanjug)