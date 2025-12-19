TINEJDŽERKA (17) TEŠKO POVREĐENA: Saobraćajka na putu Tutin - Novi Pazar, hitno prebačena u bolnicu
U MESTU Crkvine, na regionalnom putu Tutin – Novi Pazar, oko 18,45 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je došlo do prevrtanja putničkog automobila.
U nesreći je teško povređena tinejdžerka (17), koja je hitno prevezena u Opštu bolnicu Novi Pazar.
Prema zasad dostupnim informacijama, na licu mesta je u toku policijski uviđaj, a saobraćaj se odvija usporeno.
Kako se saznaje, povređena devojka se nalazi u šok sobi i ona je životno ugrožena. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku nesreće, niti o tome da li je u vozilu bilo još putnika. Više detalja očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni, posebno na ovoj deonici puta i da prilagode brzinu uslovima na kolovozu.
(Sandžak danas)
