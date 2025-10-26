"TARIFNI I TRGOVINSKI RATOVI NEMAJU POBEDNIKA" Li: Kina ne želi potrese ili oscilacije u svojim odnosima sa SAD

KINA ne želi bilo kakve potrese, ili oscilacije u svojim trgovinskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas kineski predstavnik za pregovore o međunarodnoj trgovini Li Čengang.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-Tokom proteklog meseca, u trgovinskim i ekonomskim odnosima Kine i SAD bilo je određenih potresa i fluktuacija, što je privuklo pojačanu pažnju svetske zajednice - kazao je zvaničnik, prenela je kineska CCTV.

Prema njegovim rečima, nakon trgovinskih i ekonomskih pregovora sa SAD u Ženevi u maju ove godine, Kina je savesno i odgovorno primenjivala postignute sporazume. Li je istovremeno dodao da je Peking pažljivo održavao relativno stabilne odnose u kinesko-američkoj trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, što nije bilo lako postići, navela je CCTV.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan upozorio je nedavno da trgovinski i carinski ratovi nemaju pobednika i da traženje razgovora uz pretnje visokim carinama i novim ograničenjima nije pravi način za postupanje sa Kinom.

- Tarifni i trgovinski ratovi nemaju pobednika i ne služe interesu nijedne strane. Pozivamo SAD da što pre isprave svoj pogrešan pristup i da se pozabave relevantnim pitanjima kroz dijalog i konsultacije na osnovu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi - rekao je on na redovnoj konferenciji za novinare pre desetak dana, preneo je Global tajms.

