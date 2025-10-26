"TARIFNI I TRGOVINSKI RATOVI NEMAJU POBEDNIKA" Li: Kina ne želi potrese ili oscilacije u svojim odnosima sa SAD
KINA ne želi bilo kakve potrese, ili oscilacije u svojim trgovinskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas kineski predstavnik za pregovore o međunarodnoj trgovini Li Čengang.
-Tokom proteklog meseca, u trgovinskim i ekonomskim odnosima Kine i SAD bilo je određenih potresa i fluktuacija, što je privuklo pojačanu pažnju svetske zajednice - kazao je zvaničnik, prenela je kineska CCTV.
Prema njegovim rečima, nakon trgovinskih i ekonomskih pregovora sa SAD u Ženevi u maju ove godine, Kina je savesno i odgovorno primenjivala postignute sporazume. Li je istovremeno dodao da je Peking pažljivo održavao relativno stabilne odnose u kinesko-američkoj trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, što nije bilo lako postići, navela je CCTV.
Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan upozorio je nedavno da trgovinski i carinski ratovi nemaju pobednika i da traženje razgovora uz pretnje visokim carinama i novim ograničenjima nije pravi način za postupanje sa Kinom.
- Tarifni i trgovinski ratovi nemaju pobednika i ne služe interesu nijedne strane. Pozivamo SAD da što pre isprave svoj pogrešan pristup i da se pozabave relevantnim pitanjima kroz dijalog i konsultacije na osnovu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi - rekao je on na redovnoj konferenciji za novinare pre desetak dana, preneo je Global tajms.
BONUS VIDEO
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)