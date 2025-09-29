NAKON PRITISKA SAD: Cene nafte pale usled povećanja zabrinutosti zbog potencijalnog viška zaliha u svetu

CENE nafte pale su danas i to Brenta na 69 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na oko 63,6 dolara po barelu, nakon što je povećana zabrinutost zbog potencijalnog viška zaliha.

Do toga je došlo pošto je irački Kurdistan nastavio izvoz sirove nafte u subotu nakon dvoipogodišnjeg zastoja, a i OPEK plus je najavio još jedno povećanje proizvodnje, preneo je Trejding ekonomiks.

Sporazum između iračke savezne vlade, regionalne vlade Kurdistana i međunarodnih naftnih kompanija koje posluju u regionu dozvoliće u početku protok 180.000 do 190.000 barela dnevno u tursku luku Džejhan.

Do toga je došlo nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država da se kurdska sirova nafta vrati na međunarodna tržišta, a očekuje se da će obim na kraju porasti na oko 230.000 barela dnevno. Povratak kurdske nafte poklapa se sa najavama Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus da će na svom sastanku kasnije ove nedelje povećati proizvodnju u novembru i to verovatno za najmanje 137.000 barela dnevno.

Prošle nedelje, cena sirove nafte je porasla za više od pet odsto, što je njen najveći nedeljni skok od juna, jer su kontinuirani napadi Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu smanjili izvoz goriva iz te zemlje.

