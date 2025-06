Zvanična izjava Konzorcijuma CRIC-CCCC da nije zatražena "dodatna naknada" za raniji završetak brze pruge od Novog Sada do Subotice

PROJEKAT deonice pruge Beograd - Budimpešta na teritoriji Republike Srbije predstavlja ključni projekat u okviru zajedničke inicijative „Pojasa i puta“ koju zajedno grade Kina i Srbija, i ima veliki značaj za razvoj i modernizaciju srpskih železnica. Posebnu pažnju javnosti izaziva izgradnja brze pruge na deonici Novi Sad – Subotica. Ranije puštanje u saobraćaj ovog projekta značajno bi olakšalo saobraćaj na severu Srbije, povećalo nivo regionalne povezanosti, podstaklo ekonomski razvoj i poboljšalo kvalitet života stanovništva.

foto: subotica.com

Kako bi brza pruga od Novog Sada do Subotice što pre počela da služi građanima Srbije, Izvođač radova Konzorcijum CRIC-CCCC uložio je više resursa i primenio više mera obezbeđenja, kao što su: povećanje broja stručnog osoblja za tehnički nadzor i izvođenje radova; izgradnja dve baze za polaganje koloseka opremljenih sa dve velike mašinske garniture za polaganje koloseka sa dizel-lokomotivama, podbijačicom i opremom za zavarivanje šina, čime je obezbeđena velika mehanizacija za izvođenje radova; primena savremene tehnologije automatizovanog polaganja šina dužine 250 metara, pri čemu su se koloseci polagali istovremeno iz južnog i severnog pravca, kako bi se skratilo vreme izvođenja radova; istovremeno je povećan broj resursa za izgradnju mostovskih konstrukcija, oplata i nosača. Upravo su povećanjem uloženih resursa u izgradnju stvoreni čvrsti temelji za postizanje cilja ranijeg završetka i puštanja pruge u saobraćaj.

Do kraja novembra 2024. godine, fizički radovi neophodni za puštanje deonice u saobraćaj su u osnovi završeni, i uspešno su prošli dinamičko testiranje koje je izveo stručni tehnički tim kompanije DBST (DB Systemtechnik). Rezultati testiranja sistema svih struka — gornjeg stroja, kontaktne mreže, sistema telekomunikacija i signalizacije — bili su odlični. Pruga je pokazala ugodnu i stabilnu vožnju, a svi tehnički parametri ukazali su na to da pruga od Novog Sada do Subotice ispunjava evropske tehničke železničke standarde, a naročito zahteve za brzinu od 200 km/h u eksploataciji. Istovremeno, dobijen je TSI sertifikat od strane notifikovanog tela za ocenu usklađenosti sa propisima Evropske unije, što znači da brza pruga Novi Sad – Subotica u potpunosti ispunjava zahteve Tehničkih specifikacija interoperabilnosti železnica Evropske unije. Dobijen je i DeBo sertifikat o usaglašenosti od strane relevantnih srpskih institucija, što označava da brza pruga Novi Sad – Subotica ispunjava nacionalne standarde Republike Srbije. Pored toga, dobijen je i AsBo izveštaj o oceni bezbednosti sistema. Ovo nedvosmisleno dokazuje da je brza pruga Novi Sad – Subotica posedovala sve tehničke uslove za završetak i puštanje u saobraćaj do kraja 2024. godine.

U prethodnom periodu, pojedine medijske i nezvanične institucije su neprestano iznosile netačna tumačenja finansijske organizacije na projektu tokom njegovog izvođenja, tvrdeći da je „Srbija dodatno platila Izvođaču 65 miliona američkih dolara radi ranijeg puštanja u saobraćaj“, što je dovelo javnost u zabludu. U vezi sa tim dajemo zvanično pojašnjenje: ova tvrdnja je u potpunoj suprotnosti sa stvarnim činjenicama.

U stvarnosti, iznos od 65 miliona američkih dolara odnosi se na radove koji su deo Aneksa potpisanog između Izvođača i kompanije Infrastruktura železnice Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Ovi radovi su dodati nakon potpisivanja Komercijalnog ugovora za projekat i predstavljaju dodatne fizičke radove (kao što su dodatni radovi na konstrukcijama usled pooštravanja standarda u novim pravilnicima, radovi na rušenju postojećih mostova i izgradnji novih radi umanjenja budućih troškova rekonstrukcije, dodatni radovi na promeni režima pružnog bloka radi daljeg poboljšanja efikasnosti organizacije saobraćaja, kao i dodatni radovi na susednim odvojnim kolosecima i slično). Pošto se ti dodatni radovi nalaze na ključnim delovima pruge, bilo je neophodno prvo ih završiti kako bi se mogli nastaviti dalji radovi, ali u tom trenutku ti dodatni radovi nisu bili uključeni u godišnji budžet koji je Vlada predvidela za projekat. Da bi se obezbedio neprekidan tok radova, Izvođač je upozorio srpsku stranu da obezbedi finansijska sredstva za ove radove koji nisu bili predviđeni u budžetu, ali nije bilo nikakvog „dodatnog plaćanja od 65 miliona dolara radi ubrzanja radova“. Izvođač nikada nije tražio dodatnu nadoknadu zbog povećanja uloženih resursa.

Do sada je Izvođač dostavio svu poslovnu i tehničku dokumentaciju nadležnim sudskim organima u Srbiji. Naglašavamo da se svi finansijski aranžmani projekta sprovode u skladu sa ugovornim obavezama. Pruga Beograd - Budimpešta predstavlja važan simbol saradnje i obostrane koristi između Srbije i Kine, i mi ćemo nastaviti da delujemo u skladu sa principima profesionalnosti, transparentnosti i efikasnosti, kako bismo obezbedili i kvalitet i dinamiku izvođenja radova, a sve u cilju stvarne dobrobiti za srpski narod.

Pored toga, primetili smo da pojedini mediji i nezvanične institucije iznose i netačna shvatanja u vezi sa vrednošću projekta, što takođe dovodi javnost u zabludu. U vezi sa tim dajemo zvanično objašnjenje: procena vrednosti investicije iz faze preliminarne Studije izvodljivosti ne može precizno odražavati stvarnu vrednost radova. Procene vrednosti investicije se prilagođavaju u skladu sa napretkom faza istraživanja i projektovanja, a stvarna vrednost radova je tesno povezana sa tehničkim standardima, tehničkim rešenjima, cenama resursa za radove i drugim faktorima. Troškovi izgradnje brze pruge na srpskom delu pruge Beograd - Budimpešta su znatno niži u odnosu na troškove izgradnje deonice u Mađarskoj, koja primenjuje iste tehničke standarde, ali sa najvišom projektovanom brzinom od 160 km/h, što ukazuje na bolji odnos cene i kvaliteta na srpskoj strani. Pored toga, preporučujemo relevantnim medijima i institucijama da u budućnosti uporede troškove izgradnje brze pruge od Beograda do Niša, kao i brze pruge od Beograda do Šida, u kojoj su učestvovali relevantni evropski organi i kompanije. Verujemo da će mediji, institucije i javnost koji zaista imaju društvenu odgovornost doneti ispravne zaključke.