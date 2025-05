NOVA TRKA ZA JOŠ PET STANOVA: Evo koje sve nagrade možete da osvojite u igri "Uzmi račun i pobedi "

NOVI krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025", počeo je 1. maja, a građani već uveliko unose fiskalne račune u aplikaciju te nagradne igre. Od prvog dana pa do zaključenja ovog izdanja "Novosti" putem aplikacije verifikovano je 1.450.372 računa. U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi izdati od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.

Foto: Printscreen

Nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra i u pitanju su trosobni - dupleks stanovi od kojih svaki ima po 91 kvadrat. U nagradnom fondu je i 10 "Fijatovih" automobila "grande panda", od kojih je pet električnih i pet hibridnih. Prvo izvlačenje nagrada u novom krugu nagradne igre biće održano na jesen 2025, uz prenos uživo na Prvom programu Radio-televizije Srbije (RTS) i biće emitovano ukupno pet emisija od kojih će u svakoj biti izvučena tri dobitnika - dva dobitnika automobila i jedan dobitnik stana.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali rekao je da je s obzirom na odlične rezultate koje svaki put donese ova nagradna igra, odlučeno da ona bude organizovana i ove godine i da su na želju građana u nagradni fond uključeni i automobili, među kojima će prvi put biti i električni.

Govoreći o rezultatima ove nagradne igre, Mali je istakao da je do sada u sedam ciklusa podeljeno 85 stanova u Beogradu, kao i da je u prošlom krugu bilo oko 666.000 registrovanih naloga na aplikaciji i više od 256.000.000 dodeljenih kodova. Mali je naglasio da država ovom nagradnom igrom želi da podstakne sve građane da uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine, jer kako je rekao svaki izdat račun je mali, ali važan doprinos u suzbijanju sive ekonomije.

- Na ovaj način smo svi, kroz zabavu, na zadatku da se što više novca iz sivih tokova preusmeri u državni budžet iz koga dalje novac usmeravamo na rast, razvoj, izgradnju naše zemlje, povećanje plata i penzija - kazao je Mali. On je objasnio i da s obzirom na to da je reč o novom krugu nagradne igre, potrebno da se učesnici ponovo registruju putem aplikacije "Uzmi račun i pobedi", a registracija se vrši unosom broja mobilnog telefona dodeljenog u Srbiji, imena, prezimena, mesta, adrese i registarskog broja lične karte. Aplikacija "Uzmi račun i pobedi" dostupna je u prodavnicama Google Play, Apple i Huawei. Kao i do sada, najvažnije informacije o nagradnoj igri dostupne su na nacionalnom portalu www.uzmiracun.rs.

Kako do duple šanse? I OVOG puta bezgotovinska plaćanja udvostručuju šansu za dobitak, odnosno da unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.), dobija se i još jedan dodatni kod i svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.