Čadež na Samitu e-mobilnosti: Očekujemo nove investicije u proizvodnju elektropunjača

RAZVOJ infrastrukture za punjenje električnih vozila, nove investicije i jačanje međunarodnih partnerstava ključni su za ubrzanje elektromobilnosti u Srbiji, istaknuto je na Serbia eMobility Forum 2026, koji je u Beogradu organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa američkom kompanijom VoltiE Group.

Foto: Video Boban Ristić PKS

Srbija ima značajan potencijal za razvoj elektromobilnosti, ali je za brže širenje upotrebe električnih vozila neophodno ubrzati izgradnju infrastrukture za njihovo punjenje, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Podsetio je da je PKS pre gotovo dve godine osnovala Klaster za e-mobilnost, koji okuplja proizvođače automobila i opreme, kompanije koje razvijaju infrastrukturu i druge relevantne učesnike u ovom sektoru, sa ciljem da se kroz saradnju ubrza razvoj celokupnog ekosistema elektromobilnosti.

Čadež je istakao da je Srbija jedina zemlja u regionu koja proizvodi električna vozila, zahvaljujući kompaniji Stellantis, koja ima proizvodnju u našoj zemlji. Iako u primeni elektromobilnosti još zaostaje, ohrabruje podatak da je broj registracija potpuno električnih vozila u prvih šest meseci ove godine porastao za gotovo 300 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, sa nešto više od 10.000 registrovanih električnih vozila i svega oko 250 punjačkih mesta, neophodno je znatno brže razvijati infrastrukturu, kako bi se ubrzao ovaj proces, rekao je Čadež.

Foto: Video Boban Ristić PKS

Govoreći o potencijalima domaće privrede, naglasio je da više od 500 kompanija iz automobilske industrije posluje za najveće svetske proizvođače automobila i opreme. One ne proizvode samo komponente i tehnološki napredne delove za električna vozila već razvijaju i softverska rešenja, dok međunarodne kompanije poput Boscha u Srbiji imaju i svoje razvojne centre. To predstavlja značajan potencijal za dalji razvoj sektora i privlačenje novih investicija, istakao je Čadež. Posebno je ukazao na interesovanje kompanija VoltiE i BIM, koja je pre dve godine preuzela domaću kompaniju AIGO, za pokretanjem proizvodnje opreme za punjenje električnih vozila u Kraljevu za potrebe evropskog tržišta.

Foto: Video Boban Ristić PKS

Edvard Genin, generalni direktor kompanije VoltiE, poručio je da elektromobilnost više nije daleka budućnost, već proces koji se ubrzano razvija i u Srbiji. Naveo je primer Sjedinjenih Američkih Država, gde je godišnja prodaja električnih vozila porasla sa oko 17.000 u 2011. godini na više od 1,2 miliona danas.

Foto: Video Boban Ristić PKS

Istakao je da je razvoj infrastrukture ključan za izgradnju poverenja potrošača i šire prihvatanje električnih vozila, kao i da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, stručnim kadrovima i rastućem tržištu, ima dobre preduslove da privuče nove investicije i postane važno regionalno središte razvoja elektromobilnosti. Genin je naglasio da je VoltiE snažno posvećen poslovanju u Srbiji i najavio planove za pokretanje proizvodnje punjača JuiceBox. Kako je naveo, ovaj proizvod već je instaliran više od milion puta širom sveta, a kompanija želi da u saradnji sa partnerima razvija projekte koji će doprineti razvoju elektromobilnosti u Srbiji. Ukazao je i na ekonomske efekte izgradnje mreže punjača, koja može da podstakne poslovanje restorana, hotela, tržnih centara i drugih uslužnih delatnosti, jer vozači vreme punjenja mogu da iskoriste za kupovinu, odmor ili druge aktivnosti. Kao jedan od ciljeva foruma izdvojio je pripremu zajedničke mape puta za razvoj elektromobilnosti u Srbiji za 2027. i 2028. godinu, sa konkretnim projektima i partnerstvima.

Foto: Video Boban Ristić PKS

Aleksander Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD u Srbiji, istakao je da su energetika, inovacije i saradnja privatnog sektora važne oblasti za dalje unapređenje ekonomskih odnosa Srbije i SAD. Naglasio je da američke kompanije, zahvaljujući naprednim tehnologijama, stručnosti i visokim standardima, mogu značajno da doprinesu razvoju energetskog sektora i elektromobilnosti u Srbiji. Poručio je da Ambasada SAD podržava jačanje bilateralne saradnje i da 2027. godina pruža nove mogućnosti za proširenje ekonomskih partnerstava i investicija.

Foto: Video Boban Ristić PKS

Kristin Melsom, ambasadorka Kraljevine Norveške u Republici Srbiji, istakla je da iskustvo Norveške pokazuje da je brza tranzicija ka električnoj mobilnosti moguća uz doslednu državnu politiku, razvijenu infrastrukturu za punjenje, podsticaje i saradnju javnog i privatnog sektora. Navela je da je gotovo 98 odsto novoregistrovanih putničkih automobila u Norveškoj ove godine potpuno električno, naglasivši da su poreske olakšice i izgradnja poverenja potrošača bili važni za takav rezultat.

Foto: Video Boban Ristić PKS

Prema njenim rečima, norveški model ne može se jednostavno preslikati na Srbiju, koja ima sopstvene energetske, privredne i saobraćajne specifičnosti, ali razmena iskustava može da pomogne u razvoju elektromobilnosti. Istakla je da zelena tranzicija otvara nove mogućnosti za investicije, inovacije i jačanje konkurentnosti, kao i da Srbija i Norveška imaju prostor za produbljivanje saradnje u energetici i održivom razvoju.

Forum je kroz stručne panele okupio predstavnike institucija, energetskih i tehnoloških kompanija, operatere punjača, proizvođače opreme i investitore, sa ciljem pokretanja konkretnih projekata i ubrzanja razvoja elektromobilnosti u Srbiji. U fokusu razgovora su razvoj infrastrukture za punjenje, kapaciteti elektroenergetske mreže, izbor lokacija, procedure za dobijanje dozvola, digitalna rešenja i modeli finansiranja.

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