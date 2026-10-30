Bivši kapiten Partizana zatečen nakon onoga što su mu navijači Crvene zvezde uradili sinoć u Beogradu

KO bi ovo očekivao!

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Neverovatna scena desila se nakon meča Crvene zvezde i Bajerna - 103:73. A u centru dešavanja su bivši kapiten Partizana i reprezentacije Srbije Vladimir Lučić, kao i navijači Crvene zvezde.

Iskusni srpski košarkaš odigrao je dobar meč u Beogradu, a navijači Crvene zvezde su ga za to nagradili aplauzima. Lučić je uzvratio aplauzima dok je odlazio u svlačionicu na kraju meča, tek nekoliko sekundi nakon što se pozdravio sa decom koja su mu se našla na putu do tunela.

Nekadašnji srpski reprezentativac je imao 12 poena (3/4 za dva, 2/4 za tri), četiri skoka i jednu ukradenu loptu u ubedljivom porazu od Crvene zvezde.

Tokom tekuće sezone Vladimir Lučić je odigrao svih devet mečeva za Bajern u Evroligi, a u proseku provodi na terenu nešto više od 17 minuta. Za to vreme je uspeo da stigne do proseka od 5,9 poena, 2,4 skoka i 0,8 asistencija po utakmici.

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