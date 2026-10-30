Košarka

Bivši kapiten Partizana zatečen nakon onoga što su mu navijači Crvene zvezde uradili sinoć u Beogradu

М.П.

30. 10. 2026. u 09:53 >> 09:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KO bi ovo očekivao!

Бивши капитен Партизана затечен након онога што су му навијачи Црвене звезде урадили синоћ у Београду

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Neverovatna scena desila se nakon meča Crvene zvezde i Bajerna - 103:73. A u centru dešavanja su bivši kapiten Partizana i reprezentacije Srbije Vladimir Lučić, kao i navijači Crvene zvezde. 

Iskusni srpski košarkaš odigrao je dobar meč u Beogradu, a navijači Crvene zvezde su ga za to nagradili aplauzima. Lučić je uzvratio aplauzima dok je odlazio u svlačionicu na kraju meča, tek nekoliko sekundi nakon što se pozdravio sa decom koja su mu se našla na putu do tunela. 

Nekadašnji srpski reprezentativac je imao 12 poena (3/4 za dva, 2/4 za tri), četiri skoka i jednu ukradenu loptu u ubedljivom porazu od Crvene zvezde.

Tokom tekuće sezone Vladimir Lučić je odigrao svih devet mečeva za Bajern u Evroligi, a u proseku provodi na terenu nešto više od 17 minuta. Za to vreme je uspeo da stigne do proseka od 5,9 poena, 2,4 skoka i 0,8 asistencija po utakmici.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! Pokušavam deci da objasnim šta gledaju

Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"