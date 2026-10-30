Da li se vraća Mile Svilar? Stigle nove informacije o srpskom golmanu!
Dugo je van terena zbog povrede kolena.
Još tokom reprezentativne pauze u tekućem mesecu, Mile Svilar se povredio na treningu Rome i od tada traje njegov oporavak.
Srpski golman doživeo je stres-frakturu malog prsta na stopalu i primoran da još neko vreme sačeka povratak na teren. Naime, posle najnovijih lekarskih pregleda odlučeno je da golman "vučice" neće biti spreman za predstojeće izazove.
Prema pisanju italijanskog "Il Tempa", čuvar mreže Rimljana obavio je nove kontrole da bi se procenila dužina oporavka od preloma stopala. Najnoviji pregledi doneli su odluku kluba da se njegov povratak odloži do završetka novembarske reprezentativne pauze.
Svilar tako neće konurisati za tim u tri sledeća meča, a to su utakmice protiv Udinezea (Serija A), Mančester junajteda u Ligi Evrope i Sasuola, takođe, u italijanskom prvenstvu.
U međuvremenu, priliku da stane među stative dobiće Pjerluiđi Goliniji, koji je dosadašnjim nastupima zadovoljio ukuse trenera Đan Pjera Gasperinija.
Roma će tako morati da sačeka završetak reprezentativne pauze kako bi ponovo mogla da računa na svog standardnog čuvara mreže.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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