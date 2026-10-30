Izabrao BiH pre Srbije, Zvezda odustala od njega, a sada bi mogao kod velikana za milione
Želi ga Salcburg.
Salcburg je zainteresovan za Mateja Deketa, 17-godišnjeg napadača Borca iz Banjaluke, za kojeg je, prema pisanju portala „SportBc“, već poslao ponudu vrednu 1.500.000 evra, uz određene bonuse.
Austrijski klub želi da dovede jednog od najzapaženijih mladih fudbalera u regionu, koji je ove sezone skrenuo pažnju igrama u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i Ligi konferencija. Deket je na devet prvenstvenih utakmica postigao četiri gola, dok je u dva evropska nastupa jednom zatresao mrežu.
Interesovanje Salcburga predstavlja još jedan pokazatelj koliko je mladi Banjalučanin tražen. Tokom leta se o njemu mnogo govorilo, a u priči oko njegovog potencijalnog transfera pominjala se i Crvena zvezda, koja ga je navodno nekoliko puta imala na radaru.
Ipak, sada je u prvi plan izbila ponuda austrijskog kluba. Ostaje da se vidi da li će ponuda od 1.500.000 evra, uz dodatne bonuse, zadovoljiti čelnike Borca.
Deket je rođen 2009. godine u Banjaluci i igra na poziciji napadača. Pažnju javnosti privukao je i pozivom u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, iako je postojala mogućnost da nastupa za Srbiju. Fudbalski savez Srbije kontaktirao je mladog igrača, ali je njegova porodica odbila tu opciju. Kako se navodi, njegov otac ima ukrajinsko poreklo i nije želeo da mu sin igra za Srbiju.
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