Zverev isprozivao Borisa Bekera

Ne zaboravlja kritike svog sunarodnika

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Aleksander Zverev nalazi se pred jednim od najvećih trenutaka u karijeri! Nemački teniser će od ponedeljka i zvanično postati prvi igrač sveta, a već sada je počeo da obeležava taj uspeh na svoj način.

Posebno zanimljiva bila je njegova poruka upućena Borisu Bekeru, legendarnom nemačkom teniseru koji je do sada bio jedini muškarac iz te zemlje na vrhu ATP liste. Beker je 1991. godine prvi put stigao na čelo svetskog tenisa, a tokom dve odvojene vladavine proveo je ukupno 12 nedelja na prvom mestu. Zverev će taj učinak nadmašiti i tako ispisati novu stranicu nemačkog tenisa.

Posle pobede na turniru u Beču, kojom je obezbedio prvo mesto, Zverev je uz osmeh prokomentarisao mogućnost da nadmaši rekord slavnog sunarodnika.

- Nedelju dana više od Borisa? Odlično! Onda se pobeda isplatila – poručio je Zverev.

Međutim, tu se nije zaustavio. Upitan kako reaguje na kritike koje je tokom prethodnih godina dobijao, Zverev je bez direktnog pominjanja Bekera poslao prilično jasnu poruku.

- Samo me je jedna osoba kritikovala poslednjih nekoliko godina, otprilike tri. To me mnogo ne zanima. Svaki put kada bi nešto rekao, dogodilo se upravo suprotno. Sa tim mogu sasvim dobro da živim – rekao je nemački teniser.

Njihov odnos već dugo je prilično komplikovan. Beker je u više navrata kritikovao Sašinu igru, savetovao mu da promeni trenera i da se odvoji od oca Aleksandra seniora, sa kojim godinama sarađuje.

Nekadašnji šampion Vimbldona smatrao je i da Zverev mora da igra agresivnije ukoliko želi da se ravnopravno bori sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom. Zverev je na kraju promenio pristup igri, ali tvrdi da je odluka doneta unutar njegovog tima.

Zanimljivo je da je Beker, uprkos ranijim kritikama, među prvima čestitao nasledniku na velikom uspehu. Putem društvene mreže Iks uputio mu je čestitku, a branio ga je i od komentara da je do prvog mesta stigao samo zbog problema koje su imali Siner i Alkaraz.

Ipak, Zverev je jasno stavio do znanja da mu je poseban motiv da u jednom segmentu nadmaši legendarnog sunarodnika.

- Da budem duže prvi na svetu od Borisa, to mi je prelepo – zaključio je Zverev uz osmeh.

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