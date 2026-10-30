"GASPROM“ PREDVIĐA PAPRENE CENE ZA EVROPU: Gas bi mogao da skoči na 2.500 dolara - šta je sa Srbijom?!

CENA prirodnog gasa u Evropi već je premašila 1.200 dolara za hiljadu kubnih metara, a u slučaju hladne zime mogla bi da dostigne čak 2.500 dolara, izjavio je direktor "Gasproma" Aleksej Miler.

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

- Nivo od 1.200 dolara za hiljadu kubnih metara, koji su zapadni stručnjaci predviđali za vrhunac jesenje i zimske potrošnje, cene gasa u Evropi premašile su već u oktobru - naveo je Miler.

On je upozorio da su evropske zemlje zabeležile istorijski niske nivoe ubrizgavanja gasa u podzemna skladišta, što dodatno povećava rizik od naglog rasta cena tokom zime.

-Na primer, u Nemačkoj, najvećem potrošaču gasa u Evropi, skladišta su popunjena svega 61,6 odsto. Zbog toga se može očekivati da će, u slučaju hladne zime, cena gasa u Evropi u pojedinim trenucima dostizati i 2.500 dolara za hiljadu kubnih metara - istakao je Miler.

Mediji su ranije pisali da je cena gasa na evropskom čvorištu TTF premašila 1.180 dolara za hiljadu kubnih metara, prvi put od decembra 2022. godine.

Istovremeno, cena je prešla granicu od 100 evra po megavat-satu, takođe prvi put za gotovo četiri godine.

Rast cena gasa u Evropi povezuje se sa izuzetno niskim zalihama u skladištima uoči zime, kao i sa nastavkom sukoba na Bliskom istoku, prenosi Sputnjik.

Podsetimo, sadašnji lider opozicije Aleksandar Vučić obezbedio je da gasni aranžman sa Rusijom bude produžen po povoljnim uslovima do kraja godine i građani Srbije ne moraju da brinu za naredna dva meseca.

Vučić je 26. septembra, pred istek svog predsedničkog mandata, telefonski razgovorao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, a nakon toga je aneks ugovora o gasnom aranžmanu produžen.

- Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru, nisku cenu gasa od 318 evra za 1.000 m3, umesto da plaćamo tržišnu cenu - rekao je tada Vučić.

Trogodišnji aranžman sa Rusijom je istekao krajem maja 2025. godine i zatim je produžavan aneksima ugovora.

Dugoročni ugovor, koji je dogovoren 2022. godine na najvišem nivou, obezbeđivao je stabilne isporuke od 2,5 milijarde kubnih metara gasa godišnje.

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