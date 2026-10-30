OGLASILO SE MINISTARSTVO GRAĐEVINE: Otkrili zbog čega su pripadnici UKP ušli u njihove prostorije
PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije (UKP) danas su, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, obavili službene radnje u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u okviru provera navoda o mogućem uništavanju službene dokumentacije.
Kako je saopšteno iz Ministarstva, policijski službenici su postupili u okviru svojih nadležnosti, nakon čega su napustili prostorije tog ministarstva.
U saopštenju se navodi da je Ministarstvo omogućilo nesmetano postupanje nadležnih organa i pružilo punu saradnju u skladu sa zakonom propisanim obavezama.
Takođe je istaknuto da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nastavlja da obavlja poslove iz svoje nadležnosti u tehničkom mandatu, u skladu sa Ustavom i zakonom.
- Ministarstvo je, kao i do sada, otvoreno za saradnju sa svim nadležnim državnim organima, uz puno poštovanje njihove nezavisnosti i zakonom utvrđenih ovlašćenja - navedeno je u saopštenju.
(Nova.rs)
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