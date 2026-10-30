"NE DAMO NAŠA RADNA MESTA, PRIMANJA I INSTITUCIJE": Srpska lista poslala snažnu poruku o opstanku Srba

PROŠIRENO predsedništvo Srpske liste usvojilo je danas šest zaključaka u kojima se, između ostalog, navodi da primaju k znaju rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji i poručuju da ostaju dosledni politici očuvanja mira, bezbednosti, institucionalne povezanosti sa Beogradom i zaštiti svakog Srbina na Kosovu.

Foto: Srpska lista

Ta stranka dodaje da će se boriti za očuvanje postojećih radnih mesta srpskog naroda na Kosovu, njihovih redovnih primanja i zaštite srpskih institucija na Kosovu.

U saopštenju se navodi da Srpska lista, kao najveća politička partija srpskog naroda na Kosovu, koja uživa podršku više od 90 odsto Srba, prima k znanju preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Srpska lista navodi da će nastaviti da se, kao najveća i najsnažnija politička organizacija Srba na Kosovu, odlučno, odgovorno i beskompromisno bori za opstanak, interese i kolektivna i individualna prava srpskog naroda.

- Srpska lista ima devet narodnih poslanika, deset gradonačelnika u svih deset opština sa srpskom većinom i dvotrećinsku većinu u skupštinama ovih opština - navodi se u saopštenju.

U jednom od zaključaka posebno se ukazuje na značaj očuvanja radnih mesta, redovnih primanja zaposlenih, nastavka ulaganja i novog zapošljavanja, kao i socijalnih davanja i drugih oblika finansijske podrške srpskom narodu iz budžeta Srbije.

- Jasno ističemo da ćemo se boriti da se ni na koji način ne dovedu u pitanje postojeća radna mesta, redovna primanja zaposlenih, nastavak ulaganja i novog zapošljavanja, kao ni socijalna davanja i svi drugi oblici finansijske podrške našem narodu iz budžeta Republike Srbije - poručuje Srpska lista.

Dodaje se da ekonomska sigurnost svake srpske porodice, očuvanje radnih mesta i nastavak razvoja srpskih sredina predstavljaju pitanja od suštinskog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu.

Prošireno predsedništvo Srpske liste istaklo je i da se mora obezbediti puna zaštita svih srpskih institucija, posebno Srpske pravoslavne crkve, njenih svetinja i imovine, kao i zdravstvenih i obrazovnih ustanova koje funkcionišu u sistemu Srbije.

- Njihovo postojanje, nesmetan rad i finansiranje ne smeju biti dovedeni u pitanje, jer one predstavljaju temelj opstanka, identiteta i budućnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - navodi se u saopštenju.

Srpska lista je pozvala sve političke aktere na Kosovu, predstavnike javnog života i medije da obustave širenje, kako je navedeno, dezinformacija, neosnovanih tvrdnji i spekulacija koje unose nemir među srpski narod.

- Pozivamo sve političke aktere na teritoriji Kosova i Metohije, predstavnike javnog života i medije da momentalno obustave širenje dezinformacija, neosnovanih tvrdnji i spekulacija kojima se unosi nemir među naš narod, ugrožava poverenje u srpske institucije na Kosovu i Metohiji i stvara prostor vlastima u Prištini za nove jednostrane poteze usmerene protiv srpskog naroda i njegovih institucija - ističe se u saopštenju.

U ovom osetljivom trenutku, kako se dodaje, neophodni su odgovornost, ozbiljnost i jedinstvo, a ne širenje straha i neizvesnosti među građanima.

U zaključcima se navodi i da Srpska lista ostaje dosledna politici očuvanja mira, bezbednosti, institucionalne povezanosti sa Beogradom i zaštite svakog Srbina na Kosovu.

- Naša obaveza, koja proizlazi iz ogromnog poverenja koje nam je srpski narod ukazao, jeste da budemo njegov pouzdan politički predstavnik i da ni pod kakvim pritiscima ne odustanemo od borbe za njegova prava, interese i budućnost - poručuje se u saopštenju.

Na kraju se ističe da će Srpska lista nastaviti da deluje odgovorno i jedinstveno, vodeći se isključivo interesima srpskog naroda i njegovog opstanka na Kosovu.

(Sputnjik)

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