"NEĆU PODNETI OSTAVKU POD PRITISKOM“ Profesor Drid: „Fakultet nije politički plen“

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Patrik Drid, izjavio je da neće podneti ostavku pod pritiskom i poručio da se o rukovodstvu fakulteta mora odlučivati u skladu sa propisanim procedurama, a ne ultimatumima.

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Povodom izveštavanja o odlaganju sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, javnost treba da zna i šta je tom događaju prethodilo. Zahtev za moju ostavku predstavlja se kao poziv na moralnu odgovornost i zajedništvo, dok se prećutkuju ultimatum, najava dovođenja „cirkusa“ i unapred saopštena namera ko će preuzeti funkciju dekana, izjavio je dekan prof. dr Patrik Drid i dodao:

„Prema mom neposrednom svedočenju, prof. dr Marko Stojanović, koji je na Studentskoj listi bio pod rednim brojem 232, u ponedeljak je, u pratnji prof. dr Damjana Jakšića, bez kucanja ušao u dekanat. Zatražio je ostavke celokupnog rukovodstva i saopštio da ga je Studentska lista odredila za vršioca dužnosti dekana“.

Tom prilikom sam lično čuo i ultimatum: ukoliko u narednih 36 sati ne podnesemo ostavke, na Fakultet će dovesti „cirkus“. Uz to je poručeno da je bolje da se sve reši „džentlmenski“, uz tvrdnju da je i Vučić „džentlmenski prepustio vlast“, izjavio je dekan Drid.

Zato profesora Stojanovića pitam: šta je u takvom nastupu moralni čin, a šta poziv na zajedništvo? Zahtevate odlazak svih nas, a istovremeno sebe unapred proglašavate budućim vršiocem dužnosti dekana. Javnost ima pravo da zna da iza priče o odgovornosti stoji i sasvim konkretna lična ambicija za preuzimanje funkcije, dodao je.

Danas se ispred Fakulteta okupilo, prema mojoj proceni, više od 300 ljudi. Prema informacijama kojima raspolažem, profesor Stojanović pozivao je na to okupljanje. U kontekstu prethodnog ultimatuma, taj događaj doživljavam kao nastavak pritiska na rukovodstvo i organe Fakulteta, naveo je dr Drid za Novosadsku TV.

Posebno zabrinjavaju informacije da su pojedini profesori koji podržavaju blokade studentima poručivali da „moraju“ da izađu ispred Fakulteta. Ukoliko su takve poruke upućivane, reč je o neprihvatljivoj zloupotrebi profesorskog autoriteta. Studenti imaju pravo da podrže protest, ali i da u njemu ne učestvuju. Nijedan student ne sme da oseća obavezu da svojim prisustvom podržava ambiciju profesora da postane dekan.

Pravo na mirno okupljanje poštujem. Istovremeno, članovi Nastavno-naučnog veća moraju imati uslove da slobodno dođu na sednicu, raspravljaju i glasaju. Nakon što su se članovi Veća obratili sa navodima da se usled masovnog okupljanja ne osećaju bezbedno, sednica je odložena. Njihova zabrinutost zaslužuje ozbiljno postupanje. Uslov za rad Veća mora biti slobodno odlučivanje, bez pretnji i pritisaka.

Najavu da će svaku narednu sednicu pratiti okupljanje „do ostavke“ takođe treba sagledati u tom kontekstu. Ko unapred određuje jedini prihvatljiv ishod, treba da objasni kakav prostor ostavlja za raspravu, drugačije mišljenje i odluku nadležnog organa.

Profesore Stojanoviću, parlamentarni izbori nisu istovremeno izbori za dekane i rukovodioce svih ustanova u Srbiji. Na njima se bira 250 narodnih poslanika. Mesto na izbornoj listi ne predstavlja ovlašćenje za preuzimanje Fakulteta. Zato javno odgovorite: ko Vas je, kojim aktom i na osnovu kog ovlašćenja odredio za vršioca dužnosti dekana?

Gde su sada vladavina prava, autonomija univerziteta i poštovanje procedura na koje ste se pozivali? Da li ti principi važe i kada nadležni organi donesu odluku koja Vam ne odgovara? Ili, po Vašem shvatanju, autonomija znači da politička lista određuje rukovodioce fakulteta, a akademska zajednica to samo prihvata?

Optužbe za netransparentnost, obračun sa nastavnicima i narušavanje ugleda Fakulteta zahtevaju konkretne činjenice. Pozivam one koji ih iznose da navedu odluke koje osporavaju, dokaze na kojima zasnivaju svoje tvrdnje i postupke u kojima traže njihovo preispitivanje. Ozbiljnost optužbe podrazumeva i odgovornost da se ona potkrepi.

Moj stav je jasan: ostavku pod ultimatumom neću podneti. Svako ima pravo da traži moju smenu i da se kandiduje za dekana. O tome se odlučuje pred nadležnim organima, u propisanom postupku. Ako imate podršku, pokažite je tamo gde se odluke donose i prihvatite ishod glasanja.

Fakultet nije politički plen. Funkcija dekana ne pripada nikome unapred. Autonomija univerziteta obavezuje sve nas — naročito onda kada ograničava naše lične i političke ambicije.“