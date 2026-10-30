Medvedevu "pukao film": Ovo je najveći problem tenisa

Nema sumnje da će privući veliku pažnju

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Ruski teniser Danil Medvedev otvorio je dušu i javno kritikovao prenatrpan teniski kalendar, ali i odnos čelnika svetskog tenisa prema samim igračima.

U razgovoru za medijsku kuću „Boljše“, nekadašnji prvi reket planete bez dlake na jeziku govorio je o sve većem fizičkom i mentalnom iscrpljivanju tenisera.

– Zalažem se za to da se veći značaj da najprestižnijim turnirima. Mislim da tenis trenutno nije dobro organizovan, jer smo primorani da igramo previše turnira tokom cele godine. Danas je postala norma da se takmičimo više od 35 nedelja godišnje – počeo je ruski as.

Ipak, Medvedev se tu nije zaustavio. Kao suštinski problem označio je činjenicu da se oni koji su najvažniji – sami igrači – gotovo ništa ne pitaju, što je tema koju je godinama unazad pokretao i Novak Đoković.

– Najveći problem u tenisu trenutno jeste to što mi, igrači, imamo veoma malo moći. Iako je tačno da postoji Savet igrača i da imamo pravo glasa, stvarni uticaj koji imamo u procesu donošenja odluka je izuzetno ograničen. A apsurd je u tome što smo mi ti zbog kojih se sve ovo dešava i koji prave ceo ovaj šou. Moramo imati mnogo veću reč kada se raspravlja o stvarima poput kalendara! Lično ću podržati svakog igrača koji želi da se bori za to – poručio je Medvedev.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.