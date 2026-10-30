Tenis

Novak Đoković odbio da priča na srpskom jeziku u Bazelu!

М.П.

30. 10. 2026. u 07:01

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ZANIMLjIVA scena na turniru Bazelu!

Новак Ђоковић одбио да прича на српском језику у Базелу!

Photo: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Naime, Novak Đoković je posle velike borbe i tri seta poražen od Jana Lenarda Štrufa na turniru u Bazelu. To je izuzetno teško palo Srbinu, koji čini se ove godine baš želi na Završni masters u Torinu, što i te kako može da ohrabri obdašnje ljubitelje tenisa.

I sve to je uticalo da Nole povuče jedan neočekivan potez. Naime, Đoković je odbio da odgovara na pitanja na srpskom jeziku.

Iako je uobičajena praksa da najbolji teniser svih vremna nakon zvaničnog dela na engleskom uvek odvoji nekoliko minuta za domaće i regionalne izveštače na maternjem jeziku, u Bazelu je napravio presedan.

Nakon što je završio protokolarni deo na engleskom jeziku, Novak je rekao da nema više pitanja. Bez dodatnih objašnjenja ili rasprave, pokupio je svoje stvari i napustio salu.

To pokazuje koliko mu je teško pala eliminacija u Bazelu, ali i znak da ima još i te kako iskre u Đokoviću, koji će u Parizu od 2. do 8. novembra pokušati da izbori plasman na Završni masters u Torinu. 

A u međuvremenu se pojavila i vest da se Flavio Koboli teško povredio i otvorio još jedno prazno mesto za poslednji turnir u godini. 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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