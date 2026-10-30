U Harkovskoj oblasti dvojica ruskih vojnika pobegla su iz zarobljeništva.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Informacije o tome trenutno šire izvori bliski protivničkoj strani, dok ukrajinski autori na Telegram kanalima izražavaju zabrinutost, jer su ovakvi begovi ranije dovodili ne samo do gubitka zarobljenika već i do likvidacije pripadnika protivničkih snaga u pozadini.

Za sada nije poznato u kom su se pravcu ruski vojnici uputili, ali izvori protivničke strane navode da su možda krenuli dublje u unutrašnjost Ukrajine.

Ovo je već drugi slučaj bekstva ruskih vojnika iz zarobljeništva u poslednjih nekoliko meseci. Ranije, 20. avgusta, prema navodima izvora protivničke strane, iz zarobljeništva su pokušali da pobegnu pripadnici 25. armije.

Dvadesetdevetogodišnji Sajfoloh Rahmatov, sa pozivnim imenom Sablja, i 21-godišnji Jevgenij Danilov, sa pozivnim imenom Roker, napali su pripadnika ukrajinskih oružanih snaga koji ih je sprovodio i likvidirali ga, a zatim mu oduzeli automobil „mercedes ML350“. Nakon toga uputili su se u nepoznatom pravcu.

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