GDE SU NESTALI RUSI? Prekaljeni borci pobegli iz ukrajinskog zarobljeništva u Harkovu pa kao vukovi haraju ukrajinskim redovima
U Harkovskoj oblasti dvojica ruskih vojnika pobegla su iz zarobljeništva.
Informacije o tome trenutno šire izvori bliski protivničkoj strani, dok ukrajinski autori na Telegram kanalima izražavaju zabrinutost, jer su ovakvi begovi ranije dovodili ne samo do gubitka zarobljenika već i do likvidacije pripadnika protivničkih snaga u pozadini.
Za sada nije poznato u kom su se pravcu ruski vojnici uputili, ali izvori protivničke strane navode da su možda krenuli dublje u unutrašnjost Ukrajine.
Ovo je već drugi slučaj bekstva ruskih vojnika iz zarobljeništva u poslednjih nekoliko meseci. Ranije, 20. avgusta, prema navodima izvora protivničke strane, iz zarobljeništva su pokušali da pobegnu pripadnici 25. armije.
Dvadesetdevetogodišnji Sajfoloh Rahmatov, sa pozivnim imenom Sablja, i 21-godišnji Jevgenij Danilov, sa pozivnim imenom Roker, napali su pripadnika ukrajinskih oružanih snaga koji ih je sprovodio i likvidirali ga, a zatim mu oduzeli automobil „mercedes ML350“. Nakon toga uputili su se u nepoznatom pravcu.
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