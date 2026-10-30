Tenis

Izneli ga na nosilima: Jezive scene na meču Danila Medvedeva

М.М.

30. 10. 2026. u 14:47

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U međuvremenu su stigle i ohrabrujuće informacije

Изнели га на носилима: Језиве сцене на мечу Данила Медведева

Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Neprijatne scene viđene su na turniru u Beču, gde je teniski meč između Danila Medvedeva i Adrijana Manarina nakratko prekinut nakon što je dečaku koji skuplja loptice pozlilo i srušio se na teren.

Incident se dogodio tokom četvrtfinalnog susreta, u ranoj fazi meča. Dok je Manarino servirao pri rezultatu 0:2 i 40:30, sudija Manuel Mesina primetio je da je dečak iznenada pao.

Reakcija je bila brza. Sudija, Manarino i Medvedev odmah su prišli dečaku kako bi proverili šta se dogodilo, a ubrzo mu je doneta i voda. Medicinska ekipa intervenisala je na licu mesta, ali je situacija bila dovoljno ozbiljna da je dečak na kraju iznet sa terena na nosilima.

Prema pisanju britanskog „Sana“, dečaku je pozlilo, a komentatorka Lusija Al pretpostavila je da se onesvestio.

- Izgleda kao da se onesvestio. Nije nimalo prijatno videti ovako nešto - prokomentarisala je ona.

Srećom, ubrzo su stigle i ohrabrujuće informacije. Prema navodima britanskog lista, dečak je bio dobro nakon incidenta. Prekid je trajao oko pet minuta, nakon čega je susret nastavljen. Prekinuti poen je ponovljen, a Manarino je uspeo da osvoji narednu razmenu i zadrži svoj servis.

Medvedev je prethodno obezbedio plasman u četvrtfinale pobedom nad Britancem Kameronom Norijem, u neizvesnom meču koji je rešen u trećem setu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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