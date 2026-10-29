Fudbal

Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"

В.М.

29. 10. 2026. u 18:03

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Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.

Аделман остао без речи због Јокића, ово што Србин ради је нестварно! Покушавам деци да објасним шта гледају

Foto: AP Photo/David Zalubowski

Košarkaš Denvera upisao je protiv Nju Orleans Pelikansa jubilarni, 200. tripl-dabl u karijeri, čime je dodatno učvrstio svoje mesto među najvećim igračima u istoriji najjače košarkaške lige na svetu.

Jokić je susret završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, još jednom potvrdivši koliko je važan za igru Nagetsa. Pred njim je sada novi istorijski izazov, pošto mu je potrebno još deset tripl-dablova da dostigne Rasela Vestbruka, rekordera NBA lige u ovoj statističkoj kategoriji.

Posle utakmice, Adelman nije štedeo reči hvale za svog najboljeg igrača. Trener Denvera pokušao je da dočara koliko je ono što Jokić radi posebno, čak i kada o tome govori iz perspektive nekoga ko svakodnevno prati njegove nastupe.

- Imam sina i ćerku kod kuće. Pokušavam da im objasnim šta gledaju, to je neverovatno - poručio je Adelman.

Strateg Nagetsa istakao je i poštovanje prema Vestbruku, ali i svim velikanima koji su obeležili istoriju NBA lige.

- Odajem počast i Rasu, to što su ti momci uradili... Moj otac je igrao protiv Oskara. Neki igrači koji su prošli kroz NBA tokom svih ovih godina, to je jednom u životu tip stvari - rekao je Adelman.

Na kraju je dodatno naglasio koliko je Jokićev učinak impresivan, uporedivši njegovu dominaciju sa periodom koji obuhvata čak dve sezone, uz pauzu za Ol-star utakmicu.

- To je dve sezone plus pauza za Ol-star u tripl-dablovima. Neverovatno - zaključio je trener Denvera.

Jokić tako nastavlja pohod ka još jednom velikom rekordu, dok iz utakmice u utakmicu potvrđuje da njegove partije prevazilaze uobičajena očekivanja čak i među ljudima koji ga najbolje poznaju.

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