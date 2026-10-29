Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"

Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.

Foto: AP Photo/David Zalubowski

Košarkaš Denvera upisao je protiv Nju Orleans Pelikansa jubilarni, 200. tripl-dabl u karijeri, čime je dodatno učvrstio svoje mesto među najvećim igračima u istoriji najjače košarkaške lige na svetu.

Jokić je susret završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, još jednom potvrdivši koliko je važan za igru Nagetsa. Pred njim je sada novi istorijski izazov, pošto mu je potrebno još deset tripl-dablova da dostigne Rasela Vestbruka, rekordera NBA lige u ovoj statističkoj kategoriji.

Posle utakmice, Adelman nije štedeo reči hvale za svog najboljeg igrača. Trener Denvera pokušao je da dočara koliko je ono što Jokić radi posebno, čak i kada o tome govori iz perspektive nekoga ko svakodnevno prati njegove nastupe.

- Imam sina i ćerku kod kuće. Pokušavam da im objasnim šta gledaju, to je neverovatno - poručio je Adelman.

Strateg Nagetsa istakao je i poštovanje prema Vestbruku, ali i svim velikanima koji su obeležili istoriju NBA lige.

- Odajem počast i Rasu, to što su ti momci uradili... Moj otac je igrao protiv Oskara. Neki igrači koji su prošli kroz NBA tokom svih ovih godina, to je jednom u životu tip stvari - rekao je Adelman.

Na kraju je dodatno naglasio koliko je Jokićev učinak impresivan, uporedivši njegovu dominaciju sa periodom koji obuhvata čak dve sezone, uz pauzu za Ol-star utakmicu.

- To je dve sezone plus pauza za Ol-star u tripl-dablovima. Neverovatno - zaključio je trener Denvera.

Jokić tako nastavlja pohod ka još jednom velikom rekordu, dok iz utakmice u utakmicu potvrđuje da njegove partije prevazilaze uobičajena očekivanja čak i među ljudima koji ga najbolje poznaju.