PORTAL PIŠTALJKA: Direktor Jovine gimnazije uhapšen za delo za koje nije niko ranije

PROMENE u pravosuđu i isključivanje politike iz rada tužilaštva i sudova, koje je najavljivala Studentska lista, započele su hapšenjem direktora "Jovine gimnazije" Radivoja Stojkovića, što po svemu sudeći ima karakteristike političkog slučaja, u postupku koji je posledica nezakonitih blokada škola.

FOTO.Lj.P.

Kako piše portal Pištaljka, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci odbacilo je prijavu uzbunjivača iz policije, koji je prijavio čelnike novosadske policije za zlostavljanje i mučenje, ali je naložilo hapšenje direktora Jovine gimnazije zbog krivičnog dela za koje niko nikad u Srbiji nije uhapšen.

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci je naložilo hapšenje Stojkovića, koji je odbio da sprovede sudsku odluku kojom je naloženo vraćanje na posao četiri nastavnice, a za koje krivično delo, kako je navedeno, niko nikad u Srbiji nije uhapšen do sada, što dodatno ukazuje da je odluka politički motivisana, navodi Pištaljka.

- Dodatnu sumnju u nezavisno postupanje tužilaštva u Bačkoj Palanci unosi i činjenica da se radi o istom tužilaštvu koje je pre samo pet godina odbacilo krivičnu prijavu uzbunjivača i policijskog inspektora Duška Kovačevića protiv čelnika novosadske policije zbog krivičnih dela zlostavljanja i mučenja vezanog lica u podrumu policijske stanice u Novom Sadu. Uzbunjivač, koga je zastupala Pištaljka, kasnije je dobio zaštitu suda - navodi portal.

Oba predmeta, kako se dodaje, u to tužilaštvo su došla vanrednim putem, kada im je mesto nadležno Više javno tužilaštvo u Novom Sadu slučajeve predalo u rad.

Zakon dozvoljava prebacivanje nadležnosti isključivo uz obrazloženje zbog čega se pravi izuzetak, ali ovaj portal navodi da nije uspeo da dobije to obrazloženje.

Jedan od tužilaca, kako je precizirano, prvo je u telefonskom razgovoru negirala da je ona ovlašćena za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, nakon čega je priznala da jeste ovlašćena i obećala da će portal dobiti obrazloženja.

Portal dodaje da do objavljivanja teksta nije dobio odgovore na pitanja koji tužilac je postupao u uzbunjivačkom predmetu, a koji je tužilac naredio hapšenje direktora gimnazije i da li je reč o istoj osobi.

Tužilaštvo je povodom hapšenja Stojkovića izdalo saopštenje u kojem je navedeno da mu je sud naložio "da odmah i bez odlaganja dozvoli obavljanje poslova radnih mesta nastavnika, što je on odbio", što je okarakterisalo kao krivično delo neispunjavanja sudske odluke, zbog čega mu je određeno zadražavanje do 48 sati.

- Za ovo krivično delo ni jedno tužilaštvo u Srbiji nikada nije tražilo pritvor, već samo novčane kazne, o čemu svedoči i praksa Pištaljke koja deset godina besplatno zastupa uzbunjivače pred sudovima - ističe se u tekstu.

Pored toga, naglašavaju da je ovakvo postupanje izostalo pre pet godina, kada su obrađivali prijavu uzbunjivača kome je zbog prijave nezakonitog postupanja nadređenog bila ugrožena bezbednost, kao i njegovoj porodici.

Policijski inspektor Duško Kovačević je prijavio svoje nadređene i izvršio spoljašje uzbunjivanje pred tužilaštvom, nakon čega je predmet prebačen u Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, koje je odbacilo krivičnu prijavu, piše portal Pištaljka.

(Tanjug)

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