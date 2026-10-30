DANAS ISTIČE DOZVOLA ZA RAD NIS-A: Šta to znači za gorivo u Srbiji i pregovore sa Mađarima

LICENCA američke Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) za rad Naftne industrije Srbije (NIS) ističe danas, kao i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gaspromnjeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a.

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Takođe danas ističe i licenca OFAC-a kojom se Jadranskom naftovodu (JANAF) dozvoljava da transportuje sirovu naftu do NIS-a.

Naftna industrija Srbije čeka odgovor OFAC-a na zahtev za izdavanje posebne licence kojom bi joj se omogućio nastavak rada kompanije i nakon 30. oktobra, a koji je upućen 24. oktobra.

U zahtevu je NIS naglasio značaj kompanije Naftne industrije Srbije za obezbeđivanje kontinuiteta u snabdevanju domaćeg tržišta, kao i da je redovan rad Rafinerije nafte Pančevo od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Republike Srbije.

NIS je zahvalio svim domaćim i inostranim insitucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje.

Američki OFAC je sankcije Naftnoj industriji Srbije uveo 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva u ovoj kompaniji.

MOL Grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

Ova grupa je, kako je tada navedeno, pregovarala i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je 16. juna Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC.

Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udela od 56,15 odsto u NIS-u još uvek se finalizuje, naveli su tada iz Ministarstva rudarstva i energetike.

Operativna licenca za Naftnu industriju Srbije (NIS) izdata od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine u protekle oko dve godine produžavana je više od 20 puta.

U najvećem broju slučajeva licenca je obnavljana na period od 30 dana, a bilo je i produženja od 60 dana, kao što je bilo u aprilu ove godine, kada je licenca produžena do 16. juna.

Većina analitičara koja se ovih dana oglašavala o mogućem ishodu, iznela je očekivanje da će licenca opet biti produžena.

Tako je ekonomista Milan Beslać za Tanjug izjavio da očekuje da će Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD produžiti operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije za još najmanje 30 dana.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije za TV K1 je izjavio da očekuje da će OFAC produžiti operativnu licencu za rad NIS-a, i dodao da se ne bi iznenadio da to produženje bude na duži vremenski period.

Svoj optimizam on temelji na otopljavanju odnosa između SAD i Rusije i na činjenici da su tankeri krenuli iz Rusije prema Americi, ali i na pregovorima koji su pokrenuti između predstavnika skandinavskih zemalja EU i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Broker i ekonomski konsultant Branislav Jorgić je ocenio da bi produženje licence bilo racionalno rešenje i naveo da će na konačan dogovor o vlasništvu NIS-a uticati i politički faktori.

Zašto se očekuje novo produženje licence

Sagovornici koji su ranije govorili za „Blic Biznis” ukazivali su na to da bi produženje operativne licence bilo racionalno rešenje dok traju pregovori o promeni vlasničke strukture NIS-a.

Njihova očekivanja išla su u pravcu novog produženja dozvole za rad, uz mogućnost da ono obuhvati i duži period. Istovremeno su upozoravali da konačan dogovor o vlasništvu neće zavisiti samo od poslovnih interesa kompanija, već i od političkih faktora i međunarodnih odnosa.

Nova dozvola omogućila bi nastavak poslovanja NIS-a i ostavila dodatno vreme za završetak pregovora o prodaji ruskog udela.

(Tanjug)

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