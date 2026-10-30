Elena Ribakina predala meč na turniru u Tokiju!

Da li ima razloga za brigu?

Photo: Marijan Murat/dpa via AP

Najbolja teniserka sveta, Elena Ribakina morala je Lejli Fernandez bez borbe da preda meč četvrtfinala turnira u Tokiju.

Trebalo je ovaj meč da bude repriza finala u Ningbou. Tad je Kazahstanka slavila, ali sad nije mogla na teren.

- Osetila sam upalu i bol u vratu, što je uticalo na moju sposobnost da igram na svom najboljem nivou - rekla je Ribakina.

Leylah Fernandez (n°23) 🇨🇦 en demi-finales du WTA 500 de Tokyo sans jouer ! "J’ai ressenti une inflammation et des douleurs au cou, ce qui a affecté ma capacité à jouer à mon meilleur niveau", a expliqué Elena Rybakina (n°1) 🇰🇿 pour expliquer son forfait. #TorayPPO 📸 : @WTA https://t.co/dfBVhAJUAD — Jeu, Set et Match (@Jeu_Set_EtMatch) October 30, 2026

Ova 27-godišnjakinja će sezonu okončati na prvom mestu na svetu, a osvojila je dva grend slema - Australijan open i US open.

Lejla Fernandez će u polufinalu turnira u Tokiju igrati protiv Uzbekistanke Kamile Rahimove.

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