Tenis

Elena Ribakina predala meč na turniru u Tokiju!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 10. 2026. u 11:00

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Da li ima razloga za brigu?

Елена Рибакина предала меч на турниру у Токију!

Photo: Marijan Murat/dpa via AP

Najbolja teniserka sveta, Elena Ribakina morala je Lejli Fernandez bez borbe da preda meč četvrtfinala turnira u Tokiju.

Trebalo je ovaj meč da bude repriza finala u Ningbou. Tad je Kazahstanka slavila, ali sad nije mogla na teren.

- Osetila sam upalu i bol u vratu, što je uticalo na moju sposobnost da igram na svom najboljem nivou - rekla je Ribakina.

Ova 27-godišnjakinja će sezonu okončati na prvom mestu na svetu, a osvojila je dva grend slema - Australijan open i US open.

Lejla Fernandez će u polufinalu turnira u Tokiju igrati protiv Uzbekistanke Kamile Rahimove.

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