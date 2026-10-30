Elena Ribakina predala meč na turniru u Tokiju!
Da li ima razloga za brigu?
Najbolja teniserka sveta, Elena Ribakina morala je Lejli Fernandez bez borbe da preda meč četvrtfinala turnira u Tokiju.
Trebalo je ovaj meč da bude repriza finala u Ningbou. Tad je Kazahstanka slavila, ali sad nije mogla na teren.
- Osetila sam upalu i bol u vratu, što je uticalo na moju sposobnost da igram na svom najboljem nivou - rekla je Ribakina.
Ova 27-godišnjakinja će sezonu okončati na prvom mestu na svetu, a osvojila je dva grend slema - Australijan open i US open.
Lejla Fernandez će u polufinalu turnira u Tokiju igrati protiv Uzbekistanke Kamile Rahimove.
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