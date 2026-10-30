"OVA ZASTAVA JE ZA ISTORIJU!" Oglasio se Vučić: Doneo sam odluku da je ne ostavim u Predsedništvu

Lider opozicije Aleksandar Vučić saopštio je da je doneo odluku da zastavu koju je nosio tokom boravka u Ujedinjenim nacijama premesti iz Predsedništva, tvrdeći da bi i ona mogla da bude uklonjena u okviru akcija koje sprovode blokaderi.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Vučić je prethodno pomenuo akciju "Čistimo Srbiju", za koju je rekao da su organizovane juče i danas, navodeći da su tokom nje očistili murale posvećene Svetom Savi, Svetom Petru Cetinjskom i Svetom Đorđu.

- To je valjda čišćenje, čišćenje od onoga što, kako kažu, Srbiji ne bi trebalo da pripadne. I, gužva u stranci, šta ćete - rekao je Vučić.

On je zatim pokazao zastavu koju je, kako je objasnio, nosio tokom borbe u Ujedinjenim nacijama, kada je usvojena rezolucija o Srebrenici, protiv čijeg je usvajanja Srbija vodila diplomatsku kampanju.

- Ja sam zato doneo odluku da ne ostavim u Predsedništvu, već da donesem ovu zastavu koju sam ogrnuo prilikom borbe u Ujedinjenim nacijama, kada smo uspeli da pobedimo inicijativu najmoćnijih zapadnih zemalja za proglašenje našeg naroda genocidnim - izjavio je Vučić.

Pokazujući zastavu, ukazao je na ispisane podatke o glasanju u Generalnoj skupštini UN.

- I ova zastava je za istoriju. Sad mi je jasno da bi bila očišćena. Da je nisam preneo ovde, ovde će da stoji - rekao je Vučić.

Dodao je da će zastava biti vraćena na mesto koje joj pripada kada, kako je naveo, srpske institucije budu pod kontrolom onih koji poštuju srpske vrednosti.

- A kada naše institucije budu pod kontrolom onih koji budu poštovali srpske vrednosti, tog dana ćemo je vratiti na mesto koje joj pripada - poručio je Vučić.