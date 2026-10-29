Svet

MORAĆEMO DA SPRŽIMO UKRAJINCE, SPECIJALNA VOJNA OPERACIJA DO KRAJA: Kremlj pobesneo zbog napada dronova na Moskvu, stiže kazna

29. 10. 2026. u 21:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POKUŠAJ napada bespilotnim letelicama na Moskvu potvrđuje da specijalna vojna operacija treba da se nastavi kako bi Rusija bila zaštićena od takvih pretnji, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

МОРАЋЕМО ДА СПРЖИМО УКРАЈИНЦЕ, СПЕЦИЈАЛНА ВОЈНА ОПЕРАЦИЈА ДО КРАЈА: Кремљ побеснео због напада дронова на Москву, стиже казна

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

RIA Novosti je ranije, na osnovu podataka ruskog Ministarstva odbrane, objavio da je noćni napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Rusiju bio najveći od početka sukoba.

 - Hvala Bogu, naši sistemi protivvazdušne odbrane efikasno deluju. Ali to još jednom naglašava da se sve nastavlja i da specijalna vojna operacija mora da se nastavi kako bismo bili zaštićeni od takvih pretnji - rekao je Peskov za televiziju „Vesti“.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SAJBER DOMEN NIJE VIŠE U STANJU MIRA: Nemačka brigada u Litvaniji elektronski nadgleda Kalinjingrad i Belorusiju i izveštava Berlin
Svet

0 0

SAJBER DOMEN NIJE VIŠE U STANJU MIRA: Nemačka brigada u Litvaniji elektronski nadgleda Kalinjingrad i Belorusiju i izveštava Berlin

NEMAČKA vojska, stacionirana u Litvaniji, testira sisteme za elektronsko ratovanje i najavljuje da će ih koristiti sa ciljem da svoju komandu u Berlinu blagovremeno obavesti o vojnim aktivnostima koje se odvijaju u Kalinjingradu i Belorusiji. Ti sistemi uključuju alate za otkrivanje dronova, uređaje za presretanje signala, ometače i senzore, dizajnirane za prenos podataka sa bojnog polja analitičarima na udaljenim lokacijama.

29. 10. 2026. u 21:01

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!