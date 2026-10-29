POKUŠAJ napada bespilotnim letelicama na Moskvu potvrđuje da specijalna vojna operacija treba da se nastavi kako bi Rusija bila zaštićena od takvih pretnji, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

RIA Novosti je ranije, na osnovu podataka ruskog Ministarstva odbrane, objavio da je noćni napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Rusiju bio najveći od početka sukoba.

- Hvala Bogu, naši sistemi protivvazdušne odbrane efikasno deluju. Ali to još jednom naglašava da se sve nastavlja i da specijalna vojna operacija mora da se nastavi kako bismo bili zaštićeni od takvih pretnji - rekao je Peskov za televiziju „Vesti“.

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