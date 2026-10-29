KONFERENCIJA STUDENTSKE LISTE U PIONIRSKOM PARKU: Uputili poziv uzbunjivačima, traže ostavke (VIDEO)
PREDSTAVNICI Studentske liste obratili su se javnosti u Pionirskom parku.
- Predstavnici odlazeće vlasti u prelaznom periodu, građani, radnici, rukovodioci, upravnici državnih preduzeća, ministri sadašnji i bivši, već neformalno kontaktiraju studentski pokret u svojstvu uzbunjivača. Kako bismo vodili evidenciju svih vaših prijava, otvaramo mejl na koji možete slati informacije. Mejl je "uzbunjivaci@studenti.org.rs". Zakon o zaštiti uzbunjivača vas štiti, a mi stojimo uz vas. U nastavku iznosimo konkretne zakone i mere kako bi se sprečile dalje zloupotrebe i obezbedilo funkcionisanje institucija tokom tranzicije vlasti - rekao je predstavnik Studentske liste.
Mirjana Nikolić je rekla da građani imaju pravo na istinito informisanje, i da javni medijski servis godinama to pravo podređuje vlasti.
- Tražimo ostavke Manje Grčić i Bojane Mlađenović. Ovaj zahtev je ispunjen, ali tražimo i ostavku Dejana Jovanovića. Razlozi za selektivno izveštavanje, gušenje pluralizma i nekritičko prenošenje poruka vlasti i stigmatizacije studenata i građana. Do novog rukovodstva preldažemo privremenu upravu u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima RTS. Njen zadatak je da obezbedi uredničku nezavisnost i zaštitu novinara. Od četvoro članova Saveta REM-a tražimo da javno obrazlože zašto su promenili stav i glasali protiv uključivanja Informera u izborni monitoring. Tražimo objavljivanje zapisnika i glasova. Od Saveta očekujemo da prijave rešavaju u zakonskom roku - rekla je ona.
Zatražila je i da REM odmah pokrene postupak zbog širenja govora mržnje na TV Informer, i ispita sumnje na govor mržnje.
- Tražimo javni odgovor u roku od 7 dana. Naši poslanici će među prvim prioritetima pokrenuti popunjavanje Saveta REM, u postupku koji je zakonit, transparentan, i zasnovan na etici - rekla je Mirjana Nikolić.
Dodaje da nijedna privilegija ne sme biti jača od zakona, i citirala je član Ustava kojim se zabranjuje podsticanje mržnje i netrpeljivosti.
- Želimo medije koji služe građanima - rekla je ona i pozdravljena aplauzom.
Predstavnica Studentske liste je zatražila hitnu smenu svih policajaca koji su kršili zakon, a pre svega načelnika UKP Marka Krička.
- I komandanta Radoslava Repca, komandanta SAJ Igora Žmirića, načelnika PU U Valjevu Vladimira Jerinića, načelnika uprave za tehniku Gorana Colića, kao i druge zaposlene koji su kršili zakon i druga podzakonska akta o postupanju državnih službenika - kazala je predstavnica Studentske liste.
Zatražili su da se na njihova mesta rasporede starešine koje su kompetentne, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje istih.
- Takođe, zahtevamo da se sve starešine, koji su u prethodnom periodu neosnovano razrešeni i raspoređeni na druga radna mesta, hitno vrate na svoja radna mesta. Tražimo i da se svi policijski službenici, koji su bili članovi udarnih grupa u iste neodložno vrate kako bi završili rad na započetim predmetima, i da im se omogući nesmetan rad. Neophodno je da direktor policije Dragan Vasiljević podnese hitnu i neopozivu ostavku. S obzirom na to da je BIA nastupala kao služba partijske, a ne državne bezbednosti, zahtevamo od direktora BIA Vladimira Orlića hitnu i neopozivu ostavku, a od ostalih službenika BIA da odmah prestanu sa aktivnostima usmerene na diskreditaciju političkih protivnika - rekla je ona.
Zahtevana je i ostavka Đura Jovanića, šefa VBA.
- Od nadležnih tužilaštava i skupštinskih odbora tražimo hitno ispitivanje svih prijava, a od pripadnika VBA tražimo da prestanu sa nadzorom i pritiskom na sindikalce, studente i političke neistomišljenike - rekla je jedna predstavnica Studentske liste.
Predstavnika Studentske liste zatražio je od vrhovne javne tužiteljke da se hitno pristupi svim predmetima koji su izazvali veliku pažnju javnosti, a naročito o predmetima VJT u Beogradu, u odnosu na koje je neophodno razmotriti supstituciju i dodelu pretmetima TOK.
- Dalje, zahtevamo od Mladena Nenadića da hitno preduzme radnje u predmetima "Nadstrešnica", "Generalštab" i "Skaj prepiske" - naveli su.
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