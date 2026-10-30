Štruf skinuo Novaku skalp, pa se oglasio porukom koja je nasmejala sve!
Jan Lenard Štruf priredio je iznenađenje u Bazelu, gde je u osmini finala nakon neizvesnog duela savladao Novaka Đokovića. Nemački teniser nije krio zadovoljstvo zbog velikog uspeha, a posebnu pažnju privukla je njegova šaljiva objava na društvenim mrežama.
Štruf je do trijumfa stigao posle preokreta i velike borbe u tri seta. Đoković je prvi set osvojio u taj-brejku, ali je Nemac uspeo da podigne nivo igre i naredna dva seta reši u svoju korist. Konačan rezultat bio je 6:7, 7:5, 7:6.
Ovim trijumfom Štruf je prekinuo niz od osam uzastopnih poraza u međusobnim susretima sa srpskim teniserom i prvi put u karijeri uspeo da ga pobedi.
Koliko mu ovaj rezultat znači, pokazao je i porukom koju je podelio nakon meča. Uz dozu humora, osvrnuo se na godine dvojice tenisera.
- Nije loše za jedan meč u konkurenciji tenisera starijih od 35 godina! - napisao je Nemac.
Pored šale, Štruf je govorio i o prethodnim duelima sa Đokovićem, ističući da je bio svestan koliko težak zadatak ga očekuje.
- Poslednjih osam puta Novak me je veoma lako pobeđivao. Znao sam da moram da odigram svoj najbolji tenis kako bih imao šansu. Ali sada je vreme da se fokusiram na sledeći meč, u kojem želim da se borim na isti način i pokušam da pobedim – idemo! - poručio je Štruf.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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