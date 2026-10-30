Olimpijakos saznao užasne vesti pred utakmicu sa Crvenom zvezdom u Evroligi

Problem za Jorgosa Barcokasa.

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Olimpijakos bi u narednom periodu mogao da ostane bez jednog od najvažnijih igrača, pošto se povreda Žana Montera ispostavila ozbiljnijom nego što se prvobitno očekivalo.

Dominikanac ima oštećenje meniskusa, a u atinskom klubu razmatraju da li će nastaviti sa konzervativnim lečenjem ili će biti neophodna operacija.

Prema pisanju grčkog portala „Sport24“, Montero je zbog problema sa kolenom propustio poslednja dva evroligaška susreta, a dosadašnji tok oporavka nije zadovoljio očekivanja. Zbog toga su igrač i klub pred važnom odlukom, koja bi mogla da utiče na njegovu dostupnost tokom narednih nedelja.

Jedno je, međutim, već izvesno – Montero neće biti u sastavu Olimpijakosa za predstojeći duel sa Crvenom zvezdom u Atini, koji je na programu naredne nedelje.

Prvobitna namera bila je da se povreda sanira bez hirurškog zahvata, ali poboljšanje nije bilo dovoljno brzo. Grčki mediji navode da Montero, s obzirom na godine, želi da izbegne artroskopsku operaciju ukoliko postoji mogućnost da se problem reši drugim putem.

Ukoliko sve prođe prema najpovoljnijem scenariju, Montero bi mogao da se vrati na parket za približno mesec dana. Ipak, reč je o okvirnoj proceni, pošto će dužina pauze zavisiti od konačne odluke o lečenju i daljeg toka rehabilitacije.

Njegov izostanak predstavlja ozbiljan udarac za ekipu Jorgosa Barcokasa, imajući u vidu učinak koji je ostvario na početku evroligaške sezone. Montero je na prvih šest utakmica prosečno beležio 15,5 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija.

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