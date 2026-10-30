ADVOKAT IGOR ISAILOVIĆ DOBIO PRETNJE OD LJUDI IZ PODZEMLJA: Prijavio sam policiji, plašim se za bezbednost porodice

IGOR Isailović, poznati beogradski advokat, dobio je pretnje od ljudi iz podzemlja, kada je njegovu kancelariju pozvala za sada nepoznata osoba, koja je uputila pretnje njegovoj sekretarici.

Foto: Privatna arhiva

U poruci su naveli da ga traže, jer je advokat tajkuna.

Prema saznanjima Kurira, slučaj je prijavljen policiji.

- Tačno je da je na moju kancelariju stigao preteći poziv. Slučaj sam prijavio policiji, plašim se za bezbednost svoje porodice. Za sebe lično se ne plašim, i uvek stojim na raspolaganju policiji - rekao je Isailović.

(Kurir)