LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
15.00 Modern sport - Al Ahli Kairo 2 (1.50)
20.30 Glorija Bistrita - FKSB 2 (1.45)
Kvota: 2.18
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