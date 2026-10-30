NEVEROVATAN PRIZOR - USNIMLJENI ROZE DELFINI: Naučnici potvrdili da je snimak autentičan (VIDEO)
NEOBIČAN prizor ružičastog delfina koji pliva u vodama Omana izazvao je veliko interesovanje javnosti i ljubitelja morskog sveta.
Reč je o prvom zabeleženom opažanju delfina takve boje u ovom delu mora, a snimak stvorenja kod mesta Kantab ubrzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža.
Stručnjaci su za Oman Observer potvrdili da je prvi snimak ružičastog delfina kod Kantaba autentičan.
Specijalista iz Uprave za zaštitu životne sredine Omana, Aida al Džabri, objašnjava da na snimku vidimo Risovog delfina (Grampus griseus).
Ova vrsta po rođenju je tamnosive ili smeđe boje, ali je njena koža izuzetno osetljiva i lako se grebe.
Upravo povrede i ogrebotine, uz druge prirodne procese, mogu doprineti tome da vremenom poprimi svetliji, pa čak i ružičasti izgled.
Dodatnom isticanju ružičaste nijanse doprinose intenzivna sunčeva svetlost i odsjaj koji se odbija od površine mora.
Ožiljci na koži
Risovi delfini poznati su i po međusobnom fizičkom nadmetanju, tokom kojih na njihovoj koži nastaju ožiljci, što može uticati i na promenu ukupne boje tela.
Mnogi su nakon objavljivanja snimka pomislili da je reč o poznatom amazonskom delfinu (Inia geoffrensis). Međutim, stručnjaci naglašavaju da ova stvorenja ne pripadaju istoj vrsti.
Amazonski ružičasti delfin naseljava slatkovodne ekosisteme Južne Amerike i poznat je po karakterističnoj ružičastoj boji koju razvija tokom odrastanja i starenja.
Nasuprot tome, Risov delfin iz snimka pripada vrsti koja živi u potpuno drugačijem staništu i ima drugačije biološke karakteristike.
(Telegraf)
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