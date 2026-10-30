NEVEROVATAN PRIZOR - USNIMLJENI ROZE DELFINI: Naučnici potvrdili da je snimak autentičan (VIDEO)

NEOBIČAN prizor ružičastog delfina koji pliva u vodama Omana izazvao je veliko interesovanje javnosti i ljubitelja morskog sveta.

Foto: Printskrin /X/ @MagaDet17

Reč je o prvom zabeleženom opažanju delfina takve boje u ovom delu mora, a snimak stvorenja kod mesta Kantab ubrzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža.

Stručnjaci su za Oman Observer potvrdili da je prvi snimak ružičastog delfina kod Kantaba autentičan.

Specijalista iz Uprave za zaštitu životne sredine Omana, Aida al Džabri, objašnjava da na snimku vidimo Risovog delfina (Grampus griseus).

Ova vrsta po rođenju je tamnosive ili smeđe boje, ali je njena koža izuzetno osetljiva i lako se grebe.

Upravo povrede i ogrebotine, uz druge prirodne procese, mogu doprineti tome da vremenom poprimi svetliji, pa čak i ružičasti izgled.

A pale pink dolphin spotted swimming alongside darker dolphins near Qantab Beach in Muscat, Oman, has the internet watching. The sighting was reported on Thursday, October 15, 2026, and the video went viral about a week later. Aida al Jabri, Marine Environment Specialist at Oman's Environment Authority, said the original Qantab video is valid and shows a Risso's dolphin, a species that turns paler with age as scars build up on its body. Dolphins can also look pink when blood vessels near the skin widen to release heat, and bright sunlight can add to the effect. But not every version online is genuine. A separate video of a pink humpback dolphin is being questioned and rejected as fake, and some versions of the viral clip include unrelated footage of pink humpback dolphins filmed in Thailand. So what do you think: real or AI? Tell us in the comments 👇 — The UAE Times (@theuaetimes) October 24, 2026

Dodatnom isticanju ružičaste nijanse doprinose intenzivna sunčeva svetlost i odsjaj koji se odbija od površine mora.

Ožiljci na koži

Risovi delfini poznati su i po međusobnom fizičkom nadmetanju, tokom kojih na njihovoj koži nastaju ožiljci, što može uticati i na promenu ukupne boje tela.

Mnogi su nakon objavljivanja snimka pomislili da je reč o poznatom amazonskom delfinu (Inia geoffrensis). Međutim, stručnjaci naglašavaju da ova stvorenja ne pripadaju istoj vrsti.

🐬🩷 Un raro delfín de color rosado fue avistado frente a las costas de Omán. Esta inusual pigmentación puede deberse a una reducción o ausencia de melanina, aunque identificar su causa exacta requiere examinar al animal. https://t.co/GvJ5pw0rD0 — satingui ୨୧ (@satingui) October 24, 2026

Amazonski ružičasti delfin naseljava slatkovodne ekosisteme Južne Amerike i poznat je po karakterističnoj ružičastoj boji koju razvija tokom odrastanja i starenja.

Nasuprot tome, Risov delfin iz snimka pripada vrsti koja živi u potpuno drugačijem staništu i ima drugačije biološke karakteristike.

(Telegraf)

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