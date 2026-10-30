ZVANIČNO! Partizan napustio miljenik Grobara, poznato i gde nastavlja karijeru
Kraj epizode za Francuza u Humskoj.
Krilni centar Bandža Si više nije košarkaš Partizana, zvanično je potvrdio klub iz Humske.
Tom prilikom crno-beli otkrili su da će Francuz karijeru nastaviti u Lijetkabelisu Nenada Čanka.
"Bandža Si je okončao svoj drugi period u Partizanu i kao slobodan igrač će pojačati tim Lijetkabelisa koji sa klupe predvodi nekadašnji kapiten i trener crno-belih, Nenad Čanak Bandža, hvala ti na svemu i želimo ti mnogo uspeha u novom timu", napisali su iz Partizana.
Iskusni 36-godišnji Francuz se vratio u Partizan 28. septembra, kada je potpisao jednomesečni ugovor sa ekipom i pomogao da se prebrodi turbulentni period u sezoni.
Odigrao je pet utakmica u Evroligi ove sezone i zabeležio pet poena, svih pet protiv Bajerna, a ukupno je odigrao 41 minut u ovom mandatu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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