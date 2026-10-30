Fudbal

Srbija neće dobiti predsednika 14.novembra!

М.П.

30. 10. 2026. u 09:35 >> 11:08

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NIŠTA od izbora!

Србија неће добити председника 14.новембра!

Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako piše "Sportklub" institucionalna kriza u Fudbalskom savezu Srbije se nastavlja, pa će izborna skupština zakazana za 14. novembar najverovatnije biti odložena, što bi bio četvrti put u poslednjih šest meseci.

Osnovni razlog za ovo je nedostatak kandidata za predsednika FSS do isteka finalnog roka krajem oktobra. Ideje o kandidaturi predstavnika aktuelnog režima pale su u vodu jer sednica ne bi imala kvorum usled promena mišljenja mnogih delegata.

Foto: Depositphotos / BalkansCat

 

Ključna pitanja koja se nameću jesu ko će voditi FSS i šta će biti sa stalnim komisijama.

Kao najrealniji scenario pominje se uvođenje privremenih mera, pri čemu se kao najradikalnija opcija spominje i prinudna uprava delegirana od strane UEFA.

Sa druge strane, delegiranje mešovitog sastava privremenog organa iz domaćih redova nije realno jer su pokušaji dogovora propali, čime srpski fudbal ostaje u dubokoj krizi rukovođenja i nefunkcionalnog sistema.



 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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