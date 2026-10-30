Srbija neće dobiti predsednika 14.novembra!
NIŠTA od izbora!
Kako piše "Sportklub" institucionalna kriza u Fudbalskom savezu Srbije se nastavlja, pa će izborna skupština zakazana za 14. novembar najverovatnije biti odložena, što bi bio četvrti put u poslednjih šest meseci.
Osnovni razlog za ovo je nedostatak kandidata za predsednika FSS do isteka finalnog roka krajem oktobra. Ideje o kandidaturi predstavnika aktuelnog režima pale su u vodu jer sednica ne bi imala kvorum usled promena mišljenja mnogih delegata.
Ključna pitanja koja se nameću jesu ko će voditi FSS i šta će biti sa stalnim komisijama.
Kao najrealniji scenario pominje se uvođenje privremenih mera, pri čemu se kao najradikalnija opcija spominje i prinudna uprava delegirana od strane UEFA.
Sa druge strane, delegiranje mešovitog sastava privremenog organa iz domaćih redova nije realno jer su pokušaji dogovora propali, čime srpski fudbal ostaje u dubokoj krizi rukovođenja i nefunkcionalnog sistema.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Veliki posao Fenerbahčea: Stiže igrač koji je 13 godina proveo u NBA ligi
30. 10. 2026. u 10:24
Bivši kapiten Partizana zatečen nakon onoga što su mu navijači Crvene zvezde uradili sinoć u Beogradu
30. 10. 2026. u 09:53 >> 09:54
Crvena zvezda sa Kristijanom Kolokom dobila ono što joj je nedostajalo! (VIDEO)
30. 10. 2026. u 09:48
Memfis razbio Portland i nastavio sa sjajnim igrama (VIDEO)
30. 10. 2026. u 08:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"
Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.
29. 10. 2026. u 18:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)