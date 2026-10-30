Srbija neće dobiti predsednika 14.novembra!

NIŠTA od izbora!

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Kako piše "Sportklub" institucionalna kriza u Fudbalskom savezu Srbije se nastavlja, pa će izborna skupština zakazana za 14. novembar najverovatnije biti odložena, što bi bio četvrti put u poslednjih šest meseci.

Osnovni razlog za ovo je nedostatak kandidata za predsednika FSS do isteka finalnog roka krajem oktobra. Ideje o kandidaturi predstavnika aktuelnog režima pale su u vodu jer sednica ne bi imala kvorum usled promena mišljenja mnogih delegata.

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Ključna pitanja koja se nameću jesu ko će voditi FSS i šta će biti sa stalnim komisijama.

Kao najrealniji scenario pominje se uvođenje privremenih mera, pri čemu se kao najradikalnija opcija spominje i prinudna uprava delegirana od strane UEFA.

Sa druge strane, delegiranje mešovitog sastava privremenog organa iz domaćih redova nije realno jer su pokušaji dogovora propali, čime srpski fudbal ostaje u dubokoj krizi rukovođenja i nefunkcionalnog sistema.



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